نقابة الأطباء تنعى الشهيد مجدى نصحى استشارى أمراض الباطنه إثر إصابته بكورونا

نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد الدكتور مجدى نصحى مسيحه استشارى امراض الباطنة بالقاهرة، والذى توفى فى رعاية مستشفى شبرا العام بعد إصابته بڤيروس كوڤيد19، نسأل الله ان يجعله مع الشهداء والصديقين، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرته الكريمة ولكل أصدقائه ومرضاه.

وكان الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أكد أن عدد الإصابات بين الأطباء بفيروس كورونا، والتى تمكنت النقابة من رصدها تعدت الـ430 إصابة، فيما بلغ عدد شهداء الأطباء 85 طبيبا، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات بين الأطباء تتراوح بين 5 إلى 7%.

كانت قد خاطبت النقابة العامة للأطباء المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ودكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لاتخاذ أقصى إجراءات الحماية وأعلى معايير مكافحة العدوى فى المستشفيات وذلك بعد ازدياد حالات الإصابة والوفاة بين الأطباء وأعضاء الطواقم الطبية، حتى وصل عدد الشهداء من الأطباء البشريين إلى أكثر من خمسين شهيدًا حتى الآن، وعلى الرغم من ذلك ما زالت الفرق الطبية تقوم بواجبها فى تصدر الصفوف دفاعًا عن سلامة المواطنين من أخطار انتشار الوباء .

وطالبت النقابة، فى بيان، باتخاذ أقصى إجراءات الحماية وأعلى معايير مكافحة العدوي، مع التأكيد على جميع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الآتية بمستشفيات الفرز والعزل: بضرورة عمل مسارات مختلفة للفصل بين المرضى المشتبه بإصابتهم بكورونا عن المرضى المترددين للعلاج من أمراض أخرى أو لصرف علاج نفقة الدولة، أما إذا كان تصميم المستشفى لا يسمح بذلك فيمكن نقلهم لمكان آخر، لتقليل احتمالات انتقال العدوى بين المواطنين والفرق الطبية.

وأشارت إلى ضرورة إتخاذ إجراءات تقليل تزاحم المرضى فى أقسام الاستقبال، وذلك عن طريق تعدد غرف استقبال المرضى وعدم السماح بدخول اكثر من مرافق واحد مع المريض.