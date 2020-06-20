نقابة الأطباء تتلقى مساهمات الأعضاء لدعم صندوق الرعاية الاجتماعية

كتبت آية دعبس

قرر مجلس النقابة العامة في اجتماعه تخصيص رقم حساب خاص لتلقي مساهمات الأطباء لدعم صندوق الرعاية الاجتماعية وذلك حتي يتسني تقديم مستوى أفضل من الدعم والرعاية الاجتماعية والصحية للاطباء في هذه الظروف الصعبة على رقم حساب 00305010243190 ( بنك القاهرة - فرع عدلي ).

كذلك قرر تخصيص المجلس رقم حساب خاص بلجنة مصر العطاء بالنقابة لتلقي تبرعات من يرغب من الجهات الاعتبارية والمواطنين والاطباء ، وذلك لتخصيصها في توفير بعض المستلزمات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا ،علي ان يتم الإعلان بصورة شهرية عن قيمة التبرعات وكيفية إنفاقها على رقم حساب هو 00305010500555 ( بنك القاهرة - فرع عدلي ).

وقال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن النقابة تحاول بكل الطرق لحماية الأطباء في عملهم وإلزام وزارة الصحة بتوفير المستلزمات الطبية الوقائية وعزل المخالطين وعمل تحاليل لأطباء المُخالطين، وكذلك تسعى لإضافة الإصابة بالكورونا اعتبارها إصابة عمل، وهو ما تم فعلا احتسابه بقرار رسمى يوم 31 مايو الماضي.

وأضاف الزيات، فى تصريحات له: ولازلنا نسعى لضم المصابين والشهداء من الفريق الطبى إلى قانون الشهيد، لضمان حقوقهم المادية والمعنوية وإعانة أسرهم، واتحاد المهن الطبية يصرف 20 ألف جنيه لكل مصاب، والشهيد 100 ألف جنيه، موزعين على "50 ألف جنيه من نقابة أطباء مصر، و50 ألف جنيه من اتحاد المهن الطبية، أعلم أن ذلك قليل ولكن هذا على قدر الاستطاعة حتى لا تؤثر على أموال المعاشات والمستحقات الأخرى، وكان لابد لنا من الاستمرار في أخذ كل الطرق للمساعدة ولا ننتظر الرد الحكومى فقط.

وتابع: ولذلك تم مناقشة مقترح، حيث طلب الكثير من الأطباء سواء داخل أو خارج مجلس النقابة العامة للأطباء بعمل صندوق خاص لتلقى تبرعات من الأطباء فقط لحساب صندوق يخصص الشهداء والمصابين بالفيروس اللعين كوفيد 19، وسوف نعلن عن كل التفاصيل فى كيفية التعامل، والصرف والمستحقين منهم بمنتهى الشفافية.