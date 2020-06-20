نجيب ساويرس ردًا على تغريدة حول تصريحه لعودة الاقتصاد: "كذب.. وكلامى اتحرف"

كتب هيثم سلامة

رد رجل الأعمال نجيب ساويرس، على تغريدة أحد متابعيه بموقع تويتر، موضحا أنه صرح بأنه لا بديل عن فتح الحياة مرة أخرى مع الأخذ بالاحتياطات ومراعاة الاشتراطات من التدابير الاحترازية لمنع العدوى وتفشى فيروس كورونا، موضحا أنه قد حرف فى حديثه.

وكتب نجيب ساويرس، عبر حسابه بموقع تويتر، قائلاً:" كداب ..متحرفش كلامي .. أنا قلت نفتح مع مراعاة الاشتراطات"، بينما كتب المغرد قائلاً:" فاكر لما صرحت بان الاقتصاد هيتاثر وان مفيش مشكلة من شوية خسائر بشرية اهم سمعوا كلامك وهنخسر الناس وكمان الاقتصاد".



نجيب ساويرس

وكان قد صرح نجيب ساويرس، رجل الأعمال، إنه لا بديل سوى أن يتم فتح الحياة مرة أخرى ووقف الإغلاق ويتم أخذ كل الاحتياطات، حيث يتم فتح الفنادق والمناطق السياحية، ويتم تنفيذ عمليات التعقيم ، لأن أزمة كورونا لن تنتهى، و أنه إذا تم غلق العالم سنة أخرى نصف دول العالم ستعلن إفلاسها ، كما أن السنة المقبلة ستكون سنة كبيسة، لأن هناك خسائر محملة بخسائر غير طبيعية، موضحا أن الحياة ستعود بعد انتهاء كورونا ولكن سنعيش بمعايير جديدة.

وأكد رجل الأعمال نجيب ساويرس، أن كل أزمة هي فرصة اقتصادية، مشيرا إلى أن هناك أشياء كثيرة جيدة تسبب فيها فيروس كورونا، على رأسها أنى لم أكن بصلى رجعت أصلى، وبقينا نقرب من ربنا وزاد تضامن وتعاون الناس بينهم وبين بعضهم البعض.