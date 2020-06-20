اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يونيو 2020 12:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

نجاح أول عملية ولادة لحاله مشتبه بإصابتها بكورونا بمستشفى مطاى بالمنيا

السبت، 20 يونيو 2020 12:00 ص
نجاح أول عملية ولادة لحاله مشتبه بإصابتها بكورونا بمستشفى مطاى بالمنيا الأطباء مع المولود
المنيا-حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجح  فريق طبى بمستشفى مطاى شمال المنيا فى إجراء أول عملية ولادة لحالة إشتباه إصابة بفيروس كورونا المستجد Covid-19.  قال مصدر طبي، إن حالة الولادة التى تمت هى الأولى من نوعها فى الـ 14 مستشفى المخصصة لاستقبال وفرز وعزل حالات الاشتباه بكورونا بمحافظة المنيا.

وأضاف أن الفريق الطبى الذى أجرى العملية ضم كل من: اخصائى النساء والتوليد بالمستشفى الدكتور أمير حليم، وطبيب التخدير الدكتور أمير ميلاد، وطاقم تمريض العمليات والعناية بالمستشفى، حسن، حسنين، أحمد، ومحمود.

ونعت نقابة الأطباء فى المنيا طبيب يعمل بمستشفى مركز مغاغة العام فى أقصى شمال المحافظة، بعد وفاته متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد. أصدرت النقابة اليوم الجمعة، بيانا نعت فيه الشهيد الدكتور عماد حبيب، استشارى الباطنة بمستشفى مغاغة، والذى وافته المنية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد. ذكر البيان، عقب وفاة طبيب اليوم، يرتفع عدد وفيات أطباء المنيا إلى اثنين، بعد أن توفى الدكتور سيد نادى أخصائى الحميات بسمالوط منذ 10 أيام داخل مستشفى العزل بملوي.

وكانت الأطقم الطبية بمستشفى مطاى فى شمال المنيا  احتفلت بخروج أول حالتين مصابين بفيروس كورنا بعد تعافيهما.

وكانت المستشفى استقبلت 8 حالات مصابة بفيروس كورونا منذ قرار وزيرة الصحة بضم المستشفيات المركزية ضمن مستشفيات علاج مصابى الفيروس.

وقد أحتفلت الأطقم الطبية بتعافى وخروج حالتين لسيدة تبلغ من العمر 50 عاما ربة منزل دخلت المستشفى منذ 8 أيام، وعامل  يبلغ من العمر 54 عاما دخل المستشفى منذ 9 أيام.

وكانت إدارة المستشفى إتخذت قرارات هامة بشأن مصابى فيروس كورونا للحفاظ على صحة المواطنين ولضبط العزل المنزلى، ومنها سحب المسحة بالقسم الداخلى وعدم سحب مسحات فى الاستقبال لأى حالة، وفى حالة رغبة الحالة فى العزل المنزلى يتم ذلك بعد توافر شروط العزل من حيث شدة أعراض المرض ويتم تقييمها بمعرفة الأطباء بالمستشفى، مع مطابقة المنزل لشروط ومواصفات العزل، ويتم تقييمه بمعرفة الوحدة المحلية، وبعد تقييم الحالة والمنزل يتم الموافقة على العزل المنزلى وهذا يتم تطبيقه من اليوم على الحالات المترددة على مستشفى مطاى المركزى.

 


اخبار المحافظات

اخبار المنيا

فيروس كورونا

نقابة الأطباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1774 حالة إيجابية جديدة لكورونا.. و79 وفاة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1774 حالة إيجابية جديدة لكورونا.. و79 وفاة

وزير الاتصالات: صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة عبر ATM

وزير الاتصالات: صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة عبر ATM

سامح شكرى: تصريحات وزير الخارجية الأثيوبى حول السد غير لائقة واتهاماته غير مقبولة

سامح شكرى: تصريحات وزير الخارجية الأثيوبى حول السد غير لائقة واتهاماته غير مقبولة

وزير الخارجية: سنتقدم بطلب ضد أثيوبيا فى مجلس الأمن

وزير الخارجية: سنتقدم بطلب ضد أثيوبيا فى مجلس الأمن

وزيرة الصحة: كورونا أصبح أقل حدة.. وارتفاع نسب الوفيات بسبب الأمراض المزمنة

وزيرة الصحة: كورونا أصبح أقل حدة.. وارتفاع نسب الوفيات بسبب الأمراض المزمنة

وزيرة الصحة: لولا حملة 100 مليون صحة لكان الوضع تدهور بسبب كورونا

وزيرة الصحة: لولا حملة 100 مليون صحة لكان الوضع تدهور بسبب كورونا

ترامب يتهم فيس بوك بالازدواجية والانحياز لصالح الديمقراطيين

ترامب يتهم فيس بوك بالازدواجية والانحياز لصالح الديمقراطيين

لأصحاب الأمراض المزمنة.. كيف تحمى نفسك من كورونا؟.. وحقيقة الفيروس الجديد.. فيديو

لأصحاب الأمراض المزمنة.. كيف تحمى نفسك من كورونا؟.. وحقيقة الفيروس الجديد.. فيديو

منصة الثانوية العامة 2020.. التعليم للطلاب: ضرورة متابعة مراجعة ليلة الامتحان

منصة الثانوية العامة 2020.. التعليم للطلاب: ضرورة متابعة مراجعة ليلة الامتحان

وزيرة الصحة تطمئن على الانتهاء من خطة التأمين الطبية لامتحانات الثانوية العامة

وزيرة الصحة تطمئن على الانتهاء من خطة التأمين الطبية لامتحانات الثانوية العامة

مطار القاهرة يستقبل 562 عالقا مصريا قادمين من إيطاليا والإمارات وألمانيا وتركيا

مطار القاهرة يستقبل 562 عالقا مصريا قادمين من إيطاليا والإمارات وألمانيا وتركيا

أعلى معدل إصابات يومى.. الصحة: تسجيل 1774 إصابة جديدة بكورونا و79 وفاة

أعلى معدل إصابات يومى.. الصحة: تسجيل 1774 إصابة جديدة بكورونا و79 وفاة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة