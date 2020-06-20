اليوم السابع
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ميناء الإسكندرية يواصل تطهير وتعقيم السفن والأرصفة لمواجهة كورونا

السبت، 20 يونيو 2020 12:04 م
ميناء الإسكندرية يواصل تطهير وتعقيم السفن والأرصفة لمواجهة كورونا تطهير وتعقيم ميناء الإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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تواصل هيئة ميناء الإسكندرية ، اليوم السبت ، تعقيم وتطهير السفن القادمة من الخارج والأرصفة والمكاتب الخاصة بالموظفين والشاحنات والسيارات ، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا ، وذلك بواسطة فريق متخصص لتطهير كافة البضائع والسفن والأرصفة فور وصولها إلى الميناء .

وتابع الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية ، أن أعمال التعقيم والتطهير الوقائى لكافة المرافق بالميناء والتى يتردد عليها أعداد كبيرة من العاملين والمتعاملين بشكل يومى والتأكد من تطهيرها يوميا بواسطة فريق متخصص .

وقال الربان شاهين فى بيان اليوم ، أنه تم تكثيف أعمال التعقيم الوقائى خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ، حيث تضمنت تطهير كافة المنشآت وواجهات المبانى والممرات والأرضيات والحوائط والأسطح والمكاتب والقاعات ، والبضائع والشاحنات ، والسيارات بإستخدام المواد الكيميائية المُطهرة والتى روعى فيها كافة الخصائص الصحية الآمنة وفقاً لما أقرته منظمة الصحة العالمية ، وما يناسب السلع والبضائع ، وبما يحقق ضمان سلامة وأمان المواطنين المترددين من إحتماليات الإصابة بأى عدوى ، وذلك يأتى فى إطار تكثيف الجهود التى يقوم بها المختصين فى الميناء للحد من إنتشار فيروس " كورونا " المستجد منذ ظهوره فى العالم .

يذكر أن شددت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية الإجراءات الإحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا عن طريق الأفراد أو البضائع ، وخاصة الإجراءات التى تتعلق بالسفن التجارية حيث تقوم فرق عمل مختصة بالصعود على هذه السفن لفحص أطقم السفن للتأكد من عدم وجود حالات مصابة أو حاملة للفيروس .

وأكد الربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء على إتخاذ الميناء إجراءات تتعلق بالبضائع وتتضمن قيام المختصين فى الميناء بفحص الأغذية ذات الأصل الحيوانى والأعلاف ومياه الشرب ( بما أن الفيروس حيوانى الأصل ) ، وعمل جميع الإختبارات الخاصة بسلامة الأغذية طبقاً للمواصفات المصرية ، سواء كانت اختبارات ميكروبيولوجية للأغذية ، أو مياه الشرب ، أو إختبارات الـ PCR .

 كما تقوم المعامل بأخذ عينات من جميع الأغذية الواردة لفحص فيروس كورونا المستجد وأخذ مسحات مستلزمات الإنتاج والحضانات وماكينات فرم الأعلاف المستوردة ، كما يتم وعلى مدار الساعة تعقيم وتطهير الأماكن والأدوات والمعدات التى يتردد عليها العاملين والمتعاملين ، والبضائع بشكل مباشر ، وتستمر حملات التوعية داخل الميناء بكل الوسائل المسموعة والمرئية والمقروءة ، هذا وقد تم أيضاً إلغاء نظام التوقيع بالبصمة الإلكترونية ، كما تم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد ، وذلك بتقليل تواجد العاملين طبقاً للقواعد المنظمة وبما لا يؤثر على الحركة الطبيعية للعمل فى الميناء .

وتؤكد هيئة الميناء على إحكام السيطرة فى مينائى الإسكندرية والدخيلة بما يضمن منع انتشار فيروس كورونا وذلك لحماية البلاد والمواطنين من الأوبئة والأمراض والفيروسوت العابرة للحدود .

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تطهير وتعقيم ميناء الإسكندرية

 

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تطهير وتعقيم ميناء الإسكندرية

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