دعت المستشارة الألمانية المواطنين استخدام تطبيق كورونا ووصفت تطبيق تتبع كورونا بأنه تحذير لمستخدمه ويمكن أن يصبح التطبيق "رفيق وحامى" ويساعد على انقطاع سلاسل العدوى، وذكرت ميركل اليوم السبت، في كلمتها الأسبوعية عبر الفيديو أن تطبيق التحذير كورونا المجاني متاح للتنزيل في تطبيقات جوجل وأبل منذ يوم الثلاثاء الماضي، معبرة عن سعادتها لأن الملايين من الأشخاص قد قاموا بتحميل واستخدام التطبيق في الأسبوع الأول.
وأشارت ميركل إلى أن التطبيق يضمن الشفافية المطلقة وحماية البيانات الشاملة، وقالت "قمنا بالتأكيد على الاهتمام بدرجه قصوى بأمن تكنولوجيا المعلومات".
وأكدت ميركل أن استخدام التطبيق طوعي تمامًا، ولا يوجد مكافأة لمن يستخدم التطبيق أو لوم على من هم ضد استخدامه، ولكن هناك دواعي إيجابية كثيرة لاستخدام هذا التطبيق وهو الحماية من التعرض لخطر العدوى، فضلا عن أن ذلك يحمل فوائد عدة للمجتمع لافته بقولها "كلما زادت مشاركتك، زادت الفائدة".
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