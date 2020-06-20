وأشارت ميركل إلى أن التطبيق يضمن الشفافية المطلقة وحماية البيانات الشاملة، وقالت "قمنا بالتأكيد على الاهتمام بدرجه قصوى بأمن تكنولوجيا المعلومات".

وأكدت ميركل أن استخدام التطبيق طوعي تمامًا، ولا يوجد مكافأة لمن يستخدم التطبيق أو لوم على من هم ضد استخدامه، ولكن هناك دواعي إيجابية كثيرة لاستخدام هذا التطبيق وهو الحماية من التعرض لخطر العدوى، فضلا عن أن ذلك يحمل فوائد عدة للمجتمع لافته بقولها "كلما زادت مشاركتك، زادت الفائدة".