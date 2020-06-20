موجز المحافظات.. مستشفى بالشرقية تحرر محضرا ضد أسرة متوفى بكورونا لرفضهم استلام جثته

مستشفى الإسماعيلية العام ينقل مريضة غير مصابة بكورونا للعزل بدلا من أخرى
حرر محمد نجل السيدة "نبيه محمود محمد" محضر ضد مستشفى الإسماعيلية العام، لنقل والدته التي تعانى من جلطة وتتلقي العلاج في مستشفى الإسماعيلية العام، لمستشفى صدر الإسماعيلية المخصصة لعلاج مصابي فيروس كورونا عن طريق الخطأ، بدلاً من مريضة آخرى.
اليوم تطل علينا ذكرى رحيل أحد أعلام ورواد التلاوة وهو الشيخ محمد صديق المنشاوى المتميز بتلاوته المرتلة والمجودة، والذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم 20 يونيو من عام 1969م، عن عمر ناهز 49 عاما إثر إصابته بدوالى المرىء أنه فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوى.
وفاة طبيب أطفال بالإسكندرية متأثرا بإصابتة بفيروس كورونا
أعلنت مستشفى العجمى النموذجى بالإسكندرية، والمخصص لحالات العزل لمرضى فيروس كورونا، وفاة الدكتور طارق عاشور، استشارى طب الأطفال بمستشفى أبوقير العام، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
استقبلت مستشفي منية النصر بمحافظة الدقهلية، طفلا حديث الولادة عمره 4 أيام، نتيجة اصابته بفيروس الكورونا، بعد ظهور بعض الأعراض على الطفل، وقد كشف مصدر طبى بمديرية الصحة بالدقهلية أن المولود اسمه "ط .م م" عمره 4 أيام ، وهو من قرية البشمور التابعة لمركز دكرنس، وهو موجود بالعزل داخل مستشفي منية النصر، بعد أن تأكد اصابته بفيروس كورونا، وكشف المصدر أنه لم يتم نقله إلى مستشفي العزل بتمي الامديد، بعد أن تبين إصابة المولود بانسداد معوي، وتم وضعه تحت اشراف طبيب جراحة أطفال بمستشفي منية النصر لمتابعة حالته.
شدد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على جميع مديرى المدارس بالمنع القاطع للحصول على أى تبرعات مالية قائلا "ليس من المسموح جمع تبرعات نقدية من أولياء الأمور تحت أى مبرر ولاى سبب"، وكلف مختار بقيام كل مدرسة بتعليق لوحة واضحة يكتب عليها "نحن لا نقبل اى تبرعات نقدية".
استقبلت مستشفى الحميات بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، "إسراء عبد المعين" رئيسة التمريض بالمستشفى، وسط أجواء من الفرحة والسعادة بين جميع العاملين بالمستشفى، وذلك عقب عودتها لعملها بعد خروجها من مستشفى العزل الصحى والشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
قال الدكتور إسلام عساف مدير هيئة الإسعاف فرع بنى سويف ، اليوم السبت ، إنه تم الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة ، حيث سيتم الدفع بـ 16 سيارة إسعاف مجهزة بجميع الخدمات الطبية ؛ لتأمين لجان الامتحانات داخل مراكز المحافظة السبع ، بالإضافة إلى انتشار 4 سيارات أخرى بالقرب من جميع اللجان ، و10 سيارات أخرى بجوار استراحات الإقامة للمراقبين خلال فترة الامتحانات .
جهزت مستشفيات جامعة الزقازيق، مبنى عزل جديد وأول عزل لإستقبال الأطفال المصابين بفيروس كورونا، ذلك فى إطار الجهود المتواصلة والمبذولة لرفع استعدادات المستشفيات الجامعية والتوسع فى تجهيز منشأت جديدة لإستقبال واستيعاب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد ،و إيماناً بدور الجامعة المجتمعى فى مواجهة جائحة كورونا.
شهدت مستشفى الأقصر العام بوسط مدينة الأقصر، اليوم السبت، إصابة كل من الدكتور محمد سعد أنور مدير العزل وكل من الدكتور محمد عبد الله طلخان، والدكتور محمد سيد وطبيبة أخرى، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتقرر عزلهم فى المستشفى حتى الشفاء من الفيروس والتعافى تماماً، وذلك خلال إجرائهم مسحة دورية خلال فترة العزل.
تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم السبت، من استعادة نحو 700 كاشف حرارى خاص بفحص مدى الإصابة بفيروس "كورونا" المُستجد؛ و600 مسحة بعد سرقتها قبل نحو 8 ساعات من أحد المخازن الخاصة بالمعمل الإقليمي المشترك بمدينة الزقازيق.
تمكنت الإدارة العامة للحركة برئاسة أحمد القرنشاوى مدير عام الحركة بالتنسيق مع الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية برئاسة حسام حمزة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية وهيئة الرقابة الإدارية من ضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة اللاسكى وأجهزة الإستقبال ومستلزماتها بالمخالفة لأحكام قانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعليمات الأمنية المعمول بها فى هذا الشأن.
شهدت مستشفى أبو كبير بالشرقية، واقعة مؤسفة، اليوم السبت، حيث توفى مسن عمره أكثر من 77 عاما كان يعمل مديرا عاما بالمعاش حاليا، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا داخل قسم العزل فى المستشفى، منذ من صباح اليوم وأسرته ترفض الحضور لاستلام الجثمان .
أصدر الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف،قراراً بوقف 3 من مسؤولى الدفع الإلكترونى بإدارة تعليم بنى سويف عن العمل، لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، أيهما أقرب ،ووقف صرف نصف رواتبهم خلال مدة الوقف،وتكليف مديرية التربية والتعليم بإخطار المحكمة التأديبية بصورة من قرار الإيقاف واتخاذ كافة الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن.
100 يوم فى مواجهة فيروس كورونا ..صحة الأقصر: أجرينا 5400 مسحة حتى الآن
استعرضت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل الوزارة، دور صحة الأقصر فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك مع ذكري مرور 100 يوم علي دخول مركب سياحى لمحافظة الأقصر وظهور أول حالات مصابة بفيروس كورونا بمصر، واستعرضت تفاصيل ومجهودات كافة رجال الجيش الأبيض بالمستشفيات المختلفة حتى الآن.
أعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء اليوم ، عن إطلاقها مبادرة " امتحن فى أمان أحنا معاك " لمساندة وتوفير احتياجات طلاب الثانوية العامة والأزهريةً أثناء أدائهم الامتحانات بكافة لجان المحافظة .
أغلقت قوات الأمن بشمال سيناء ، لليوم الثانى على التوالى شاطئ مدينة العريش ، تنفيذا للإجراءات الاحترازية لحماية الأهالى من تفشى فيروس كورونا.
فيديو وصور.. أهالى قرية الدير يستكملون تجهيز عمارة لعزل مصابى كورونا
واصل شباب قرية الدير وأعضاء اللجنة الشعبية لمكافحة فيروس كورونا بالقرية، عملهم اليومى فى تجهيز العمارة السكنية التى تم تسليمها لهم من المهندس محمد سيد سليمان رئيس المدينة، عقب موافقة وزير الإسكان ومحافظ الأقصر، على تخصيص عمارة بالقرية لعزل الحالات المصابة بكورونا من أبناء القرية فيها خلال الفترة المقبلة.
وفاة الدكتور مصطفى زيتون الأستاذ بطب الزقازيق متأثر بإصابته بفيروس كورونا
توفي الدكتور مصطفي زيتون الاستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق ورئيس قسم أمراض النساء والتوليد السابق، متأثر بإصابته بفيروس كورونا.
فض فرح شعبى بالزقازيق وغلق ملعب وبلاى استيش فى بلبيس وديرب نجم، لمخالفتها مواعيد الحظر، تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف اللجان الميدانية ليلا ونهاراً لرصد أى محاولات للتعدى على الأراضى الزراعية والبناء المخالف وسرعة إزالتها فى المهد وتطبيق القانون على المخالفين.
أعلنت الكتدرائية المرقسية بالإسكندرية ،عن بدء خدمة خاصة لمرضى" الكورونا" وأسرهم ،وأشار بيان صادر من الكنيسة اليوم الى أن الخدمة تشمل الرد على اي استفسارات بالتليفون من مرضى او مخالطين أو عند وجود آي آعراض بواسطة عدد كبير من الخدام الذين تلقوا تدريب طبي للتعامل
أعلن المحافظ اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، فى بيان له اليوم السبت، تعافى 85 مصابا من فيروس كورونا على مستوى المحافظة حتى الآن بنسبة 48% من عدد المصابين، وخروجهم من العزل الصحى، وسلبية التحاليل لـ 377 مواطنا، وبلغ إجمالى عدد الحالات المصابة 176 حالة على مستوى المحافظة، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل، إلا في حالات الضرورة القصوى، وتطبيق الالتزام أيضا بمواعيد الحظر، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامة في حال التواجد خارج المنزل للضرورة بالأماكن العامة.
بدأ مجلس مدينة الغردقة، اليوم السبت، تلقى الأوراق المطلوبة من المستحقين للمساكن بديل العشوائيات بمناطق "مجاهد وجبل العفش" استعدادا لتسليمها، من المقرر أن تستمر عملية تلقى الأوراق حتى نهاية الأسبوع 25 من يونيو.
غرق عروس وشقيقتها وابنة عمهما فى ليلة زفافها داخل ترعة بالمنيا
غرقت عروس فى ليلة زفافها إثر استقلالها سيارة، سقطت داخل ترعة بمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، وتلقى مدير أمن المنيا، اللواء محمود خليل، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرمواس، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بغرق سيارة، يستقلها 3 فتيات غرقن داخل ترعة الديروطية.
قال اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة الشلاتين، إن حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الشلاتين، وصل عدد الوفيات فيه إلى 3 أشخاص، والمصابين ل 15 شخصا، وجارى تقديم العلاج اللازم للمصابين وكذلك اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم واخطار النيابة العامة .
تمكن ضباط مباحث الدقهلية من ضبط 4 أشخاص، قاموا بالاتفاق مع سيدة وانتحلوا صفة رجال شرطة واستولوا على مليون ونصف جنية من طليق السيدة، تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا العميد احمد الجميلي مأمور قسم أول المنصورة، بورود بلاغ من (تاجر سيارات - مقيم بدائرة القسم). أنه حال تواجده بشقة طليقته (ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم). وبحوزته مبلغ (مليون و500 ألف جنيه) لشراء شقتها فوجئ بحضور 3 أشخاص وادعائهم أنهم أفراد شرطة، وقاموا باصطحابه وبحوزتهم المبلغ والنزول من الشقة، وتفتيش سيارته الملاكى، وأثناء ذلك تمكن من الهرب واستولوا على السيارة والمبلغ المالى وهاتفه المحمول، واصطحبوا طليقته معهم وفروا هاربين.
بدء التشغيل التجريبى لكوبرى المنصورة القديم بالمنيا..صور
أعلنت محافظة المنيا، أنه تم اليوم بدء التشغيل التجريبى لكوبرى المنصورة القديم، تمهيداً للافتتاح الرسمى أمام حركة السيارات لخدمة أهالى المنيا، و لتيسير الحركة المرورية على المواطنين، حيث تم تحديد حركتى السير بكوبرى المنصورة القديم والجديد، فأصبح خط السير لكوبرى المنصورة القديم فى الاتجاه للقادم من داخل المدينة الى الطريق الزراعي، وكوبرى المنصورة الجديد للقادم من اتجاه الطريق الزراعى الى داخل المدينة.
"قف إنها بجلالة الآيات فيها هدى وسكينة وثبات .. رتل وجوّد ما استطعت حروفها وابسط فؤادك إنها النفحات".. نفحة اليوم تطل علينا فى الذكرى الواحدة والخمسين على رحيل أحد أعلام ورواد التلاوة المتميزين بتلاوته المرتلة والمجودة، والذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم 20 يونيو من عام 1969م، عن عمر ناهز 49 عاما، إثر إصابته بدوالى المرىء إنه فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوى.
أصيب صباح اليوم السبت 3 أشخاص، فيما أصيب 15 شخصا آخرون أثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الشلاتين، وذلك بعد انفجار إطار السيارة الأمامي، كان من بين المتوفين والمصابين عدد من مراقبى لجان الشهادتين الثانوية والأزهرية، حيث كانوا فى طريقهم لتسلم مهام عمل المراقبة على لجان الامتحانات بمدينة حلايب، حيث تم نقل المصابين والمتوفين لمستشفى الشلاتين وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمتابعة التحقيقات .
رجال الصحة بمحافظات مصر يكشفون خريطة 100 يوم نجاح وإنجازات فى علاج مصابى كورونا.. "الجيش الأبيض" يحقق سلسلة من النجاحات فى علاج المصابين وشفائهم من الفيروس.. الفرق الطبية مازالت تكافح يوميا حتى شفاء آخر مصاب
نجاح كبير حققته مستشفيات الحجر والعزل الصحى بمحافظات مصر بالمساهمة فى تقديم أفضل خدمات للمصابين داخل المستشفيات المخصصة للعزل، وذلك فى خدمات وعلاج وشفاء المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" منذ 100 يوم داخل مستشفيات العزل الصحى وظهور أولى حالات فيروس كورونا بمصر وحتى الآن.
ييت الـ1000 خفاش بالخانكة.. رئيس المدينة: المنزل صادر له قرار هدم وأغلقنا جميع منافذه.. 60 وريثا للعقار وكثرة الورثة تؤجل قرار الهدم.. لا داعى للقلق سنقضى على الطائر المخيف.. ومحافظ القليوبية يأمر بإرسال لجنة
شهدت منطقة الأسمية بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، ظهور أسراب من الخفافيش بمنزل مهجور بتلك المنطقة مما أثار قلق المواطنين المقيمين بجوار المنزل خاصة مع انتشار فيروس كورونا المستجد وخوفهم أن تكون أسراب الخفافيش سببا فى ذلك .
أعلنت محافظات مصر الاستعداد لماراثون الثانوية العامة المقرر انطلاقها غداً الأحد 21 يونيه 2020، وذلك بتعقيم وتطهير كافة المدارس ورفع درجة الاستعداد والإجراءات الوقائية، مع توفير كواشف الحرارة والمطهرات وأدوات التعقيم وكمامات للطلاب والمراقبين.
شهدت عدة مدن بمحافظة القليوبية، ظهور اسراب من الخفافيش بمنازل مهجورة بمدن شبين القناطر وطوخ والخانكة والقناطر الخيرية،مما اثار خوف وقلق المواطنيين، خاصة مع إنتشار فيروس كورونا، وارتباط تلك الخفافيش بانتشار كورونا في الصين الا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالقليوبية أثبتت أنها موجودة منذ سنوات عديدة وأنها تختار الأماكن المهجورة والقريبة من اشجار وثمار الفاكهة.
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