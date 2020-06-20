موجز المحافظات.. مستشفى بالشرقية تحرر محضرا ضد أسرة متوفى بكورونا لرفضهم استلام جثته

كتب أحمد إبراهيم عبد الرحمن

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم السبت، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

مستشفى بالشرقية تحرر محضرا ضد أسرة متوفى بكورونا لرفضهم استلام جثته حررت أحد العاملين بمشرحة مستشفى أبو كبير بمحافظة الشرقية، قبل قليل، محضرا ضد أسرة مواطن توفى داخل مستشفى العزل بكورونا لرفضهم الحضور لاستلام الجثة .

مستشفى الإسماعيلية العام ينقل مريضة غير مصابة بكورونا للعزل بدلا من أخرى

100 يوم فى مواجهة فيروس كورونا ..صحة الأقصر: أجرينا 5400 مسحة حتى الآن

استعرضت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل الوزارة، دور صحة الأقصر فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك مع ذكري مرور 100 يوم علي دخول مركب سياحى لمحافظة الأقصر وظهور أول حالات مصابة بفيروس كورونا بمصر، واستعرضت تفاصيل ومجهودات كافة رجال الجيش الأبيض بالمستشفيات المختلفة حتى الآن. الشباب والرياضة بشمال سيناء تطلق مبادرة " امتحن فى أمان إحنا معاك"

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء اليوم ، عن إطلاقها مبادرة " امتحن فى أمان أحنا معاك " لمساندة وتوفير احتياجات طلاب الثانوية العامة والأزهريةً أثناء أدائهم الامتحانات بكافة لجان المحافظة .

أغلقت قوات الأمن بشمال سيناء ، لليوم الثانى على التوالى شاطئ مدينة العريش ، تنفيذا للإجراءات الاحترازية لحماية الأهالى من تفشى فيروس كورونا.

فيديو وصور.. أهالى قرية الدير يستكملون تجهيز عمارة لعزل مصابى كورونا

واصل شباب قرية الدير وأعضاء اللجنة الشعبية لمكافحة فيروس كورونا بالقرية، عملهم اليومى فى تجهيز العمارة السكنية التى تم تسليمها لهم من المهندس محمد سيد سليمان رئيس المدينة، عقب موافقة وزير الإسكان ومحافظ الأقصر، على تخصيص عمارة بالقرية لعزل الحالات المصابة بكورونا من أبناء القرية فيها خلال الفترة المقبلة. وفاة الدكتور مصطفى زيتون الأستاذ بطب الزقازيق متأثر بإصابته بفيروس كورونا توفي الدكتور مصطفي زيتون الاستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق ورئيس قسم أمراض النساء والتوليد السابق، متأثر بإصابته بفيروس كورونا. فض فرح شعبى بالزقازيق وغلق ملعب وبلاى استيش بالشرقية لمخالفتها مواعيد الحظر فض فرح شعبى بالزقازيق وغلق ملعب وبلاى استيش فى بلبيس وديرب نجم، لمخالفتها مواعيد الحظر، تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف اللجان الميدانية ليلا ونهاراً لرصد أى محاولات للتعدى على الأراضى الزراعية والبناء المخالف وسرعة إزالتها فى المهد وتطبيق القانون على المخالفين. "كاتدرائية الإسكندرية" تعلن عن خدمة خاصة لمرضى "كورونا" من خلال أطباء مدربين أعلنت الكتدرائية المرقسية بالإسكندرية ،عن بدء خدمة خاصة لمرضى" الكورونا" وأسرهم ،وأشار بيان صادر من الكنيسة اليوم الى أن الخدمة تشمل الرد على اي استفسارات بالتليفون من مرضى او مخالطين أو عند وجود آي آعراض بواسطة عدد كبير من الخدام الذين تلقوا تدريب طبي للتعامل الوادى الجديد تسجل 85 حالة تعافى من كورونا وسلبية تحاليل 377 عينة

أعلن المحافظ اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، فى بيان له اليوم السبت، تعافى 85 مصابا من فيروس كورونا على مستوى المحافظة حتى الآن بنسبة 48% من عدد المصابين، وخروجهم من العزل الصحى، وسلبية التحاليل لـ 377 مواطنا، وبلغ إجمالى عدد الحالات المصابة 176 حالة على مستوى المحافظة، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل، إلا في حالات الضرورة القصوى، وتطبيق الالتزام أيضا بمواعيد الحظر، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامة في حال التواجد خارج المنزل للضرورة بالأماكن العامة.

صور.. مجلس مدينة الغردقة يتلقى أوراق المستحقين للمساكن بديل العشوائيات بدأ مجلس مدينة الغردقة، اليوم السبت، تلقى الأوراق المطلوبة من المستحقين للمساكن بديل العشوائيات بمناطق "مجاهد وجبل العفش" استعدادا لتسليمها، من المقرر أن تستمر عملية تلقى الأوراق حتى نهاية الأسبوع 25 من يونيو. تعليم البحر الأحمر: وفاة مراقب ثانوية عامة وإصابة 5 ملاحظين بحادث الشلاتين قال هشام منير، وكيل مديرية التربية والتعليم في البحر الأحمر، إن مراقب لجنة امتحانات الثانوية العامة في حلايب لقى مصرعه اليوم وأصيب 5 ملاحظين في انقلاب ميكروباص طريق الشلاتين أبو رماد أثناء ذهابهم لمدينة حلايب لمباشرة الامتحانات غدا، وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر في تصريحات صحفية إن مراقب اللجنة الذي لقي مصرعه كان قادما من محافظة أسيوط، لافتًا إلى أنه من بين المصابين مراقب إدارة امتحانات الثانوية العامة قادما من أسيوط، مؤكدا أنه أبلغ غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، وكذلك غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر.

غرق عروس وشقيقتها وابنة عمهما فى ليلة زفافها داخل ترعة بالمنيا

غرقت عروس فى ليلة زفافها إثر استقلالها سيارة، سقطت داخل ترعة بمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، وتلقى مدير أمن المنيا، اللواء محمود خليل، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرمواس، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بغرق سيارة، يستقلها 3 فتيات غرقن داخل ترعة الديروطية. مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 بينهم مراقبين ثانوية عامة فى انقلاب ميكروباص بشلاتين قال اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة الشلاتين، إن حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الشلاتين، وصل عدد الوفيات فيه إلى 3 أشخاص، والمصابين ل 15 شخصا، وجارى تقديم العلاج اللازم للمصابين وكذلك اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم واخطار النيابة العامة . ضبط 4 انتحلوا صفة رجال شرطة وسرقوا 1.5 مليون جنيه من تاجر بالدقهلية تمكن ضباط مباحث الدقهلية من ضبط 4 أشخاص، قاموا بالاتفاق مع سيدة وانتحلوا صفة رجال شرطة واستولوا على مليون ونصف جنية من طليق السيدة، تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا العميد احمد الجميلي مأمور قسم أول المنصورة، بورود بلاغ من (تاجر سيارات - مقيم بدائرة القسم). أنه حال تواجده بشقة طليقته (ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم). وبحوزته مبلغ (مليون و500 ألف جنيه) لشراء شقتها فوجئ بحضور 3 أشخاص وادعائهم أنهم أفراد شرطة، وقاموا باصطحابه وبحوزتهم المبلغ والنزول من الشقة، وتفتيش سيارته الملاكى، وأثناء ذلك تمكن من الهرب واستولوا على السيارة والمبلغ المالى وهاتفه المحمول، واصطحبوا طليقته معهم وفروا هاربين.

بدء التشغيل التجريبى لكوبرى المنصورة القديم بالمنيا..صور

ييت الـ1000 خفاش بالخانكة.. رئيس المدينة: المنزل صادر له قرار هدم وأغلقنا جميع منافذه.. 60 وريثا للعقار وكثرة الورثة تؤجل قرار الهدم.. لا داعى للقلق سنقضى على الطائر المخيف.. ومحافظ القليوبية يأمر بإرسال لجنة

شهدت منطقة الأسمية بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، ظهور أسراب من الخفافيش بمنزل مهجور بتلك المنطقة مما أثار قلق المواطنين المقيمين بجوار المنزل خاصة مع انتشار فيروس كورونا المستجد وخوفهم أن تكون أسراب الخفافيش سببا فى ذلك . امتحانات الثانوية العامة.. المحافظات ترفع شعار "جاهزون للماراثون".. تطهير المدارس وتركيب كبائن تعقيم باللجان.. أتوبيسات لنقل الطلاب وكواشف لقياس درجة الحرارة ومطهرات وكمامات.. غرف عمليات رئيسة للمتابعة.. صور

أعلنت محافظات مصر الاستعداد لماراثون الثانوية العامة المقرر انطلاقها غداً الأحد 21 يونيه 2020، وذلك بتعقيم وتطهير كافة المدارس ورفع درجة الاستعداد والإجراءات الوقائية، مع توفير كواشف الحرارة والمطهرات وأدوات التعقيم وكمامات للطلاب والمراقبين.