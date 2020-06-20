اليوم السابع
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مواقيت الصلاة اليوم السبت 20-6-2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

السبت، 20 يونيو 2020 12:05 ص
مواقيت الصلاة اليوم السبت 20-6-2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

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يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم السبت  ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 
 

 أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: 

 

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 
 
 
مواقيت الصلاة فى القاهرة 
 
موعد صلاه الفجر 3:08   ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:56 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:32 
 
موعد صلاة المغرب 7:00
 
ميعاد صلاة العشاء 8:32 
 
 
 
 مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 
 
 
موعد صلاة الفجر 3:07 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:01 
 
موعد صلاة العصر 3:40 
 
توقيت صلاة المغرب 7:07 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:42 م 
 
 
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 
 
 
موعد صلاة الفجر 3:01 
 
توقيت صلاة الظهر 11:52 م 
 
موعد صلاة العصر 3:29 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 57: 6 م 
 
توقيت صلاة العشاء 8:31 م 
 
 
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 
 
 
موعد صلاة الفجر 3:05 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:44 
 
موعد صلاة العصر 3:14 
 
توقيت صلاة المغرب 6:43 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:12 م 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى أسوان 
 
 
موعد صلاة الفجر 3:21 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:50 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:12 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:43 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:08 
 
 
 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: 

 

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى : 
 
 
 
 مكة 
 
موعد صلاة الفجر 4:06 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:22 م 
 
موعد صلاة العصر 3:42 م 
 
موعد صلاة المغرب 7:08 م 
 
ميعاد صلاة العشاء 8:28 م 
 
 
المدينة المنورة 
 
موعد صلاة الفجر 3:56 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:23 م 
 
موعد صلاة العصر 3:43 م 
 
موعد صلاة المغرب 7:17 م
 
توقيت صلاة العشاء 8:38 م 
 
 
الرياض 
 
موعد صلاة الفجر 3:27 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:54 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:15 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 6:49 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:11 م 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 
 
موعد صلاة الفجر 2:55 
 
توقيت صلاة الظهر 11:41 م 
 
ميعاد صلاة العصر 3:15 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:45 
 
موعد صلاة العشاء 8:15 م 
 
 
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى 
 
موعد صلاة الفجر 3:57 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:24 م 
 
موعد صلاة العصر 3:44 م 
 
توقيت صلاة المغرب 7:14 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:39 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 
 
موعد صلاة الفجر 3:20 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:29 م 
 
موعد صلاة العصر 4:14 م 
 
توقيت صلاة المغرب 7:43 م 
 
موعد صلاة العشاء 9:23 
 
 
 
مواقيت الصلاة بالكويت 
 
توقيت صلاة الفجر 3:04 ص 
 
موعد صلاة الظهر 11:49 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:23 م 
 
توقيت صلاة المغرب  6:51 م 
 
مواقيت صلاة العشاء 8:23 م 
 
 
 
 
 

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