اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يونيو 2020 10:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ملك البحرين يشيد بدور المرأة بعد فوز قرينته بالجائزة الفخرية لرعاية الأسرة

السبت، 20 يونيو 2020 10:06 م
ملك البحرين يشيد بدور المرأة بعد فوز قرينته بالجائزة الفخرية لرعاية الأسرة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فازت الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ، ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة البحرينية، بـ"الجائزة الفخرية للتميز في مجال رعاية الأسرة العربية 2020"، والمقدمة من الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية.

 

ووفقا لصحيفة الوطن البحرينية، أكد ملك حمد بن عيسى آل خليفة، على أن الدور البناء للمرأة البحرينية بقيادة الأميرة سبيكة، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، محل فخر وطني في الماضي والحاضر والمستقبل، بما يسهم في إعلاء شأن الوطن وتحقيق نهضته وازدهاره.

 

وبعث، برقية شكر جوابية إلى الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينته، عبّر فيها عن اعتزازه بتهنئتها بمناسبة اختيار المجلس الأعلى للمرأة لنيل "الجائزة الفخرية للتميز في مجال رعاية الأسرة العربية 2020"، والمقدمة من الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية.

 

وأشاد ملك البحرين بدور الأميرة سبيكة، وجهودها في تعزيز إسهامات المرأة البحرينية في العديد من مجالات العمل الوطني، الأمر الذي له أعمق الأثر في تقدم مملكة البحرين ونهضتها المباركة، وفي الوقت ذاته تعزيز مكانتها وريادتها على الساحة الدولية في ظل ما تتمتع به المرأة البحرينية من حقوق وما أنجزته من تقدم، أهّلها للقيام بأدوار ومسؤوليات متميزة.

 

وفي البرقية التي بعثها إلى الأميرة سبيكة قال حمد بن عيسى آل خليفة "من حسن الطالع، أن يتزامن هذا التقدير العربي للمجلس الأعلى للمرأة في وقت تواصل فيه مملكة البحرين جهودها وإصرارها على مكافحة فيروس كورونا".

 

وأشاد ملك البحرين في هذا الشأن بجهود فريق البحرين الوطني بقيادة ولى العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والجهود الكبيرة التي يبذلها ومتابعته الحثيثة وإدارته الناجحة لفريق البحرين في التعامل مع متطلبات الوضع الراهن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.


البحرين

سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة

لجائزة الفخرية للتميز في مجال رعاية الأسرة العربية 2020

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الخارجية الأمريكية: ندعم جهود مصر للعودة إلى مفاوضات أممية فى ليبيا

الخارجية الأمريكية: ندعم جهود مصر للعودة إلى مفاوضات أممية فى ليبيا

وزير الكهرباء: اتخذنا كافة الاستعدادات لتأمين التغذية الكهربائية لامتحانات الثانوية

وزير الكهرباء: اتخذنا كافة الاستعدادات لتأمين التغذية الكهربائية لامتحانات الثانوية

"الأعلى لقبائل ليبيا": ندعو مصر للتحرك العاجل للقضاء على الميليشيات المسلحة

"الأعلى لقبائل ليبيا": ندعو مصر للتحرك العاجل للقضاء على الميليشيات المسلحة

سامح شكرى: موقف الرباعى العربى تجاه قطر لم يتغير

سامح شكرى: موقف الرباعى العربى تجاه قطر لم يتغير

أكثر من 4 ملايين و700 ألف حالة شفاء من كورونا حول العالم

أكثر من 4 ملايين و700 ألف حالة شفاء من كورونا حول العالم

شكرى: قضية سد النهضة تمس حياة 150 مليون مصرى وسودانى.. وقرارات مجلس الأمن ملزمة

شكرى: قضية سد النهضة تمس حياة 150 مليون مصرى وسودانى.. وقرارات مجلس الأمن ملزمة

سامح شكرى: مصر لن تتهاون فى اتخاذ كل الإجراءات التى تحافظ على ليبيا

سامح شكرى: مصر لن تتهاون فى اتخاذ كل الإجراءات التى تحافظ على ليبيا

شكرى يبحث مع وزير خارجية فرنسا الوضع فى ليبيا وتطورات ملف سد النهضة

شكرى يبحث مع وزير خارجية فرنسا الوضع فى ليبيا وتطورات ملف سد النهضة

التعليم تنشر فيديو يكشف استعدادات استقبال امتحانات الثانوية العامة

التعليم تنشر فيديو يكشف استعدادات استقبال امتحانات الثانوية العامة

إصابة 6 من منظمى حملة ترامب الانتخابية فى مدينة تولسا بكورونا

إصابة 6 من منظمى حملة ترامب الانتخابية فى مدينة تولسا بكورونا

عبلة الكحلاوى فى أحدث تسجيل صوتى بعد شائعة وفاتها: "أمكم بخير وبحبكم أوى"

عبلة الكحلاوى فى أحدث تسجيل صوتى بعد شائعة وفاتها: "أمكم بخير وبحبكم أوى"

الصحة: تسجيل 1547 إصابة جديدة بفيروس كورونا و89 وفاة وتعافى 399 مصابًا

الصحة: تسجيل 1547 إصابة جديدة بفيروس كورونا و89 وفاة وتعافى 399 مصابًا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة