مقتل شاب بالرصاص فى اعتصام بمدينة سياتل الأمريكية

قالت شرطة مدينة سياتل الأمريكية، اليوم، السبت، إنها تحقق فى مقتل شخص بالرصاص، وإصابة آخر في منطقة بالمدينة يعتصم بها نشطاء يحتجون على وحشية الشرطة والعنصرية.
وذكرت شرطة سياتل ، أن المنطقة المعنية خالية من الشرطة منذ الثامن من يونيو الجارى.
وأكدت متحدثة باسم مستشفى هاربرفيو ، استقبال شخصين فى الساعات الأولى من صباح، السبت، توفى أحدهما (19 عاما) بعد وصوله بوقت قصير بينما يرقد الثاني في حالة حرجة بوحدة الرعاية الفائقة.
وقالت الشرطة، إن المشتبه به أو المشتبه بهم فروا من موقع إطلاق الرصاص.
وينظم العشرات من الأمريكيين مظاهرات فى المنطقة الشرقية بالقرب من قسم شرطة مدينة سياتل الأمريكية، وهى المنطقة التي أعلنوا عن تدشين "حكم ذاتى" بها، وارتدى متظاهرون أقنعة تشبه عمدة مدينة سياتل للسخرية منه مكتو عليها "عمدة القنابل المسيلة للدموع".
وفي 25 مايو الماضي، تم توثيق الواقعة التي ضغط فيها ضابط شرطة مينيابوليس ديريك تشوفين، على عنق جورج فلويد وهو مستلق على وجهه على الأرض ومقيد اليدين، لمدة 8 دقائق، من بينها نحو 3 دقائق بعد توقف فلويد عن التنفس، وقد نظم العشرات من الشباب الرافض للتمييز والعنصرية ضد السود، مظاهرات ومسيرات فى العديد من بلدان العالم مثل بريطانيا وكندا وهولندا، والبرازيل وإسبانيا.
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