مقتل شاب بالرصاص فى اعتصام بمدينة سياتل الأمريكية

رويترز

قالت شرطة مدينة سياتل الأمريكية، اليوم، السبت، إنها تحقق فى مقتل شخص بالرصاص، وإصابة آخر في منطقة بالمدينة يعتصم بها نشطاء يحتجون على وحشية الشرطة والعنصرية.

وذكرت شرطة سياتل ، أن المنطقة المعنية خالية من الشرطة منذ الثامن من يونيو الجارى.

وأكدت متحدثة باسم مستشفى هاربرفيو ، استقبال شخصين فى الساعات الأولى من صباح، السبت، توفى أحدهما (19 عاما) بعد وصوله بوقت قصير بينما يرقد الثاني في حالة حرجة بوحدة الرعاية الفائقة.

وقالت الشرطة، إن المشتبه به أو المشتبه بهم فروا من موقع إطلاق الرصاص.