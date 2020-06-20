مغردون عن تصريحات الرئيس السيسى: "العرب من المحيط إلى الخليج مع مصر وأمنها"

كتب هيثم سلامة

انطلقت عبارات التضامن من المحيط حتى الخليج، عقب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الأوضاع في ليبيا والأمن القومى، فيما تصدر هاشتاجى "الجيش المصرى" و"السيسى" قائمة الأكثر تداول عبر موقع تويتر.

وتنوعت التغريدات عبر الهاشتاجات وكتب صالح الغنزى: "جيش مصر العظيم يعيد التاريخ، كما هزموا المغول التتار على يد جيش مصر في القرون الوسطى، سوف يعيدونها بأحفاد ذلك الجيش، ومالعثملي إلا أحفاد المغول والتتار"، وكتب أبو فهد:" كل العرب من المحيط إلى الخليج مع مصر وأمنها".

وغرد كريم درويش:" تحيا مصر تحيا ليبيا عاشت الأمة العربية شامخة ضد أي معتد غاشم يعتمد للأسف على خونة الداخل افتخر بك سيادة الرئيس وربنا يعينك على خونة الداخل قبل الخارج"، وكتب بدر:" اتمنى دعم مصر والوقوف معها ضد الأطماع التركية جيش مصر بقيادة الرئيس البطل عبدالفتاح السيسي قادر بأذن الله على سحق أطماع أردوغان فى نفط وثروات ليبيا وفي كل مكان من العالم العربي (كلنا مصر)".

وكتب أخر:" ستقوم حرب عربيه ضد الاتراك في حال عدم التزامهم حدودهم والانسحاب من المشهد العربي بكرمتها ولا فلن نبقي ولن نذر اي مصالح تركيه سيتم استهدافها في بحارنا وجونا فهم عدوان لايقل خطورة عن ايران".

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي عناصر المنطقة الغربية العسكرية، وذلك بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة"، صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وأثناء تفقده الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية، قال الرئيس السيسي:"الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد.. يحمى ولا يهدد.. وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومى داخل وخارج حدود الوطن".