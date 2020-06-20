مطار القاهرة يستقبل 795 من المصريين العالقين بعدة دول علي متن 4 رحلات

كتب محمود عبد الغنى

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، 4 رحلات طيران استثنائية على متنهما نحو 795 من المصريين العالقين، بالمملكة العربيةالسعودية، والامارات ، والاردن، منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن المطار استقبل رحلة سيرتها شركة الخطوط السعودية قادمة من جدة على متنها 186 راكب ، و وصلت ايضا رحلتين للشركة الوطنية مصر للطيران الاولي قادمة من مدينة دبي وتقل 260 راكب، والثانية قادمة من مدينة عمان بالاردن وتقل 175 راكب، واستقبل المطار رحلة شركة العربية للطيران قادمة من الشارقة والتي تقل 174 راكبا من المصريين.

ويخضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

جدير بالذكر أن وزير الطيران المدني الطيار محمد منار أعلن استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من أول يوليو المقبل، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة المصرية بالمطارات المصرية.