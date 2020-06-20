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مطار القاهرة يستقبل 750 مصريا قادمين من السعودية والبحرين وروسيا

السبت، 20 يونيو 2020 11:00 م
مطار القاهرة يستقبل 750 مصريا قادمين من السعودية والبحرين وروسيا مطار القاهرة الدولى - أرشيفية
كتبت رحاب نبيل

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استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، 3 رحلات طيران اسثتنائية، على متنها 750 مصريا من العالقين بالسعودية وروسيا والبحربن، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن المطار استقبل رحلة لشركة مصر للطيران قادمة من موسكو على متنها 300 مصريا، ورحلة لمصر للطيران قادمة من البحرين على متنها 280 مصريا، ورحلة لطيران العربية قادمة من الرياض على متنها 170 مصريا.

وأجرى أطباء الحجر الصحى تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار، اختبارات قياس درجات الحرارة علي جميع الركاب القادمين بصالة الوصول ، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

وأعلن الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى عن عودة حوالى 57 ألفا من المصريين العالقين فى عددا من العواصم والمدن الدولية علي متن 315 رحلة جوية استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران وشركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدنى، وذلك فى ضوء سعى الدولة المصرية نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن وفى إطار التكاتف والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة الذى تشهده مصر خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان سلامة المواطن المصرى.


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