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مصرع 4 أطفال أشقاء بالأردن بسبب حريق نشب بخيمتهم

السبت، 20 يونيو 2020 05:59 م
مصرع 4 أطفال أشقاء بالأردن بسبب حريق نشب بخيمتهم حريق - أرشيفية
كتب محمد جمال

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أعلن الناطق الإعلامة فى مديرية الأمن العام الأردنية أن فرق الإطفاء والإسعاف فى مديرية دفاع مدنى غرب عمان، تعاملت صباح اليوم مع حريق نشب في ست خيم داخل إحدى المزارع الواقعة على طريق المطار.

وقال الناطق إن الحادث أودى بحياة أربعة أطفال أشقاء تبلغ أعمارهم (10،8،3،1) أعوام إثر تعرضهم لحروق بالغة في الجسم ويحملون الجنسية السورية بحسب صحيفة البيان.

وبين الناطق الإعلامي بأن فرق الإطفاء قامت بإخماد الحريق، في حين عملت فرق الإسعاف على إخلاء الوفيات إلى مستشفى البشير الحكومي.

وأضاف الناطق الإعلامى أنه تم تشكيل لجنة من الجهات المعنية للوقوف على الأسباب التي أدت لنشوب الحريق.


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