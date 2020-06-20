مصرع طفل مجهول الهوية صدمه قطار بطوخ

القليوبية نيفين طه

لقي طفل مجهول الهوية مصرعه إثناء عبورة مزلقان محطة قطار طوخ، فأصطدم به القطار القادم من القاهرة الي الإسكندرية، وتم نقل الجثة للمستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتولت النيابة التحقيق .

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ،بلاغا بمصرع طفل إثناء عبورة مزلقان محطة القطار بطوخ .

وكشفت تحريات النقباء سالم عبدالمرضي، ومحمد السعيد معاوني مباحث مركز شرطة طوخ،ان المجني عليه لقي وفاته إثناء عبورة مزلقان القطار فاصطدم به القطار القادم من القاهرة الي الأسكندرية، وان الجثة لطفل بالعقد الثاني من العمر ومجهول الهوية، جري نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتولت النيابة التحقيق.