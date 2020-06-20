مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين أثر إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق الشلاتين - أبو رماد

البحر الأحمر - عماد عرفة

لقى شخصين مصرعهما ، بينما أصيب 5 أشخاص آخرون ، صباح اليوم السبت ، أثر إنقلاب سيارة ميكروباص ، كانت تقلهم من الشلاتين لحلايب ، حيث تعرضت للإنقلاب بطريق الشلاتين أبو رماد بعد انفجار الإطار الأمامى للسيارة.

كانت تلقت غرفة عمليات اسعاف البحر الأحمر، برئاسة الدكتور محمد غريب مدير مرفق اسعاف البحر الأحمر، اخطار يفيد انقلاب سيارة ميكروباص تقل 14 شخص للانقلاب بطريق الشلاتين ابو رماد، وذلك اثر انفجار الاطار الامامى للسيارة .

على الفور تم الدفع بسيارات الاسعاف لمكان الحادث ، وتم نقل 7 مصابين لمستشفى الشلاتين المركزى لتلاقى العلاج ، وبمجرد وصول المصابين المستشفى لقى اثنين منهم مصرعهم ، وجارى علاج المصابين والتى تراوحت إصابتهم ما بين كسور وكدمات متفرقة بالجسم وجارى تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

كان لقى شخص ونجله مصرعهما ، أول يونيو الجارى أثر إنقلاب سيارة ملاكى كانت تقلهم بطريق رأس غارب- الغردقة ، تم نقل الجثث لمستشفى غارب المركزي ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

تلقت غرفة عمليات مرفق اسعاف البحر الأحمر، إخطارا يفيد انقلاب سيارة ملاكى بطريق غارب - الغردقة ، على الفور تم توجيه سيارة إسعاف من تمركزات الإسعاف بالطريق الساحلى الرابط بين الغردقة وغارب، وتبين مصرح شخص يدعى " محمود على جماد ، ونجله مهندس يدعى مصطفى محمود " .