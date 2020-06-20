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مستشفيات أمريكا تعدل بروتكول علاج كورونا واستخدام ديكساميثازون

السبت، 20 يونيو 2020 10:00 ص
مستشفيات أمريكا تعدل بروتكول علاج كورونا واستخدام ديكساميثازون ديكساميثازون
كتبت هند عادل

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بدأت عدة مستشفيات أمريكية في الولايات التي شهدت طفرات جديدة لحالات فيروس كورونا في علاج المرضى بعقار ديكساميثازون بدلا من انتظار تأكيد النتائج الأولية لدراسة أجراها باحثون بريطانيون قالوا إن الستيرويد غير مكلف وينقذ الأرواح.

ووفقا لتقرير لوكالة" رويترز" تقليديا ينتظر الأطباء نشر بيانات تفصيلية في مجلة يراجعها الأقران أو للحصول على إرشادات من الجمعيات الطبية قبل البدء في استخدام علاج جديد ، حتى يتمكنوا من قياس المخاطر ضد فوائد الدواء بشكل أفضل، ولكن إن الحاجة الملحة لوباء الفيروس التاجي ونقص العلاجات الأخرى قد غيرت تلك الحسابات.

امريكا

ديكساميثازون هو أول دواء يُظهر أنه يقلل من خطر الوفاة في مرضى فيروس كورونا المصابين بأمراض شديدة في ما وصفه الباحثون الذين يجرون التجربة بأنه "اختراق كبير".

قال باحثون من جامعة أكسفورد في بيان صحفي إن ديكساميثازون خفض معدلات الوفيات بنحو الثلث بين مرضى فيروس كورونا الذين يحتاجون إلى مساعدة ميكانيكية في التنفس أو الأكسجين وقد وافقت وزارة الصحة البريطانية بالفعل على استخدامها في الخدمة الصحية التي تديرها الدولة.

قال الدكتور Kartik Cherabuddi ، اختصاصي الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة فلوريدا  "يبدو أنه من غير الأخلاقي عدم استخدام الدواء".

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قام مستشفى Gainesville في فلوريدا بتحديث إرشادات علاج مرضى فيروس كورونا لتشمل استخدام ديكساميثازون الى جانب العديد من المستشفيات الأخرى بدأت بالمثل في علاج مرضى كوفيد 19 بالأدوية المضادة للفيروسات ريمديسفير.  

وقال إدواردو أوليفيرا ، المدير الطبي التنفيذي للرعاية الحرجة لمنطقة فلوريدا الوسطى في AdventHealth ، إن AdventHealth ، التي لديها ما يقرب من 50 مستشفى في تسع ولايات ، تستخدم ديكساميثازون لمرضى فيروس كورونا على أجهزة التنفس الصناعي بنجاح منذ أوائل أبريل.

بعد مراجعة إصدار الدراسة البريطانية وبروتوكولات التجربة ، وسعت Advent استخدام ديكساميثازون ليشمل أيضًا المرضى الذين يتلقون الأكسجين الداعم ولكن ليس على أجهزة التنفس الصناعي.

وقال الدكتور برنت براون ، المدير الطبي لوحدة العناية المركزة بجامعة أوكلاهوما ، إن مستشفاه أضاف الستيرويد إلى إرشادات العلاج للمرضى في وحدة العناية المركزة هذا الأسبوع،  أوكلاهوما هي واحدة من الولايات الأمريكية العديدة التي تتزايد فيها حالات الإصابة بالفيروس التاجي.

 


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كورونا نيوز

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