مستشفى حميات الأقصر تعلن شفاء 27 حالة عزل منزلى بعد فحصهم وعلاجهم من كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور محمد الرملى مدير مستشفى حميات الأقصر، فى الساعات الأولى اليوم السبت، عن تعافى 27 حالة عزل منزلى بعد تحول نتائجهم من إيجابى إلى سلبي مع المتابعة من خلال المستشفى، وذلك فى ضوء المتابعة المستمرة لمديرية الصحة بالأقصر لتطور حالات الشفاء والتعافى من فيروس كورونا، وبناءاً على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل الوزارة بالأقصر، وذلك بعد تطبيق نظام العزل الجديد، حيث تخضع بعض الحالات للعلاج بمستشفى الحميات حالياً.

وأضاف مدير عام مستشفى الحميات لـ"اليوم السابع"، أنه يتم فحص الحالات من العزل المنزلى وذلك كل 15 يوم داخل المستشفى، ومن يحتاج مسحة تجرى له مسحة، ومن إختفت ويتم التأكد من تعافيه من الأعراض نهائياً يتم إعلان شفاؤهم، موضحاً أنه تتابع مستشفى الحميات أكثر من 700 حالة عزل منزلى خلال تلك الفترة ويتم الإتصال بهم بصورة يومية.

وفى نفس السياق صرح الدكتور وليد عرابى نائب مدير مستشفى حميات الأقصر، أنه سيتم الكشف على متابعات العزل المنزلى من قبل مدير المستشفى بدء من اليوم فى الساعة الـ9.30 صباحاً فى عيادات مركز تحيا مصر، وعمل المسحات للمستحقين بالعزل المنزلى، وسيتم الإتصال بهم عن طريق قسم الإستقبال، وذلك بمشاركة الدكتور عبد الكريم نائب مدير المستشفى، حيث أن الأدوية الخاصه بعلاج فيرس كورونا متوفرة بصيدلية المستشفى.

وكانت قد أعلنت مستشفى الحميات بمحافظة الأقصر، الثلاثاء الماضى، أنه فى ضوء المتابعة المستمرة لمديرية الصحة بالأقصر لتطور حالات الشفاء والتعافى من فيروس كورونا، وبناءاً على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل الوزارة بالأقصر، تم النجاح فى إتمام شفاء 20 من الحالات وخروجها مباشرة من المستشفى بعد تطبيق نظام العزل الجديد، حيث تخضع بعض الحالات للعلاج بمستشفى الحميات حالياً، وأضافت المستشفى، أنها تقوم حالياً بعمل العزل المنزلى للحالات البسيطة، وتقوم المستشفى بصرف الأدوية وبروتوكول العزل المنزلى، وفى حالة تحسن الحالة بعد مرور 10 أيام على العلاج لا يتم عمل المسحة، وإذا حدث أى تطور فى حالة العزل المنزلى يتم عمل المسحة وحجز المصاب.