اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يونيو 2020 06:28 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مستشفى بالشرقية تحرر محضرا ضد أسرة متوفى بكورونا لرفضهم استلام جثته

السبت، 20 يونيو 2020 05:04 م
مستشفى بالشرقية تحرر محضرا ضد أسرة متوفى بكورونا لرفضهم استلام جثته جثة - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حررت أحد العاملين بمشرحة مستشفى أبو كبير بمحافظة الشرقية، قبل قليل، محضرا ضد أسرة مواطن توفى داخل مستشفى العزل بكورونا لرفضهم الحضور لاستلام الجثة.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو كبير، يفيد بلاغا عن امتناع أسرة المتوفى "محمود ال ع و" مدير عام بالمعاش بكلية الهندسة بجامعة الزقازيق ومقيم قسم النظام دائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بشارع الجلاء، ويبلغ من العمر 77 سنة، وتم تحويله منذ يوم الـ7 من يونيو الجارى من مستشفى الجامعة بالزقازيق لمستشفى أبو كبير، عن الحضور للمستشفى لاستلام جثمانه وخاصة أنه توفى أمس.

ورفضوا استلامه بحجة الخوف من عدوى كورونا ما دفع المستشفى لتحرير محضر ضدهم .وأفاد مصدر بالمستشفى أن المريض قضى بالعزل 13 يوما لم يحضر أحد من أسرته للسؤال عليه.

 


مصر

أخبار مصر

الشرقية

مشرحة ابو كبير

كورونا

مركز شرطة ابوكبير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

دفن أحد ضحايا كورونا بمقابر الصدقة بالبحيرة بعد رفض عائلته استلام جثته

الأحد، 31 مايو 2020 05:47 م

جحود فى زمن الكورونا.. أهالى شاب توفى بالفيروس فى مستشفى كفر الدوار يرفضون استلام جثته لمدة 11 يوم خوفا من العدوى.. مدير المستشفى: اتصلنا بالأسرة أكثر من مرة ورفضوا الحضور.. والنيابة تقرر دفنه فى مقابر الصدقة

الأحد، 31 مايو 2020 05:13 م

واقعة مؤسفة.. أهالى متوفى بكورونا يرفضون استلام جثته لمدة 11 يوما فى البحيرة

الأحد، 31 مايو 2020 04:19 م

جندى المحطة الأخيرة وحارس ثلاجة الموتى بالحجر الصحى.. إبراهيم: بكلم ولادى فيديو وأول مرة هيقضوا العيد من غيرى.. الناس بتخاف تسلم عليا وبعض الأهالى بترفض استلام الجثث.. ويؤكد: لن أتخلى عن وظيفتى.. فيديو وصور

الخميس، 21 مايو 2020 02:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بإطلالة شبابية.. سوسن بدر توجه رسالة لمتابعيها: ابق هادئا وإيجابيا

بإطلالة شبابية.. سوسن بدر توجه رسالة لمتابعيها: ابق هادئا وإيجابيا

مدارس الثانوية العامة والأزهرية فى حماية رجال الشرطة.. تمركزات أمنية بمحيط اللجان للتصدى لكل صور الخروج عن القانون.. تأمين نقل أوراق الأسئلة والتعامل بحسم مع تجمعات أولياء الأمور خارج المدارس لمجابهة كورونا

مدارس الثانوية العامة والأزهرية فى حماية رجال الشرطة.. تمركزات أمنية بمحيط اللجان للتصدى لكل صور الخروج عن القانون.. تأمين نقل أوراق الأسئلة والتعامل بحسم مع تجمعات أولياء الأمور خارج المدارس لمجابهة كورونا

الخارجية السودانية: نرفض أى تحرك أحادى ببدء ملء سد النهضة دون التوصل لاتفاق

الخارجية السودانية: نرفض أى تحرك أحادى ببدء ملء سد النهضة دون التوصل لاتفاق

مغردون عن تصريحات الرئيس السيسى: "العرب من المحيط إلى الخليج مع مصر وأمنها"

مغردون عن تصريحات الرئيس السيسى: "العرب من المحيط إلى الخليج مع مصر وأمنها"

السيسى لـ"الشعب الليبى": ليس لنا مصلحة إلا أمنكم وتجاوز سرت والجفرة خط أحمر

السيسى لـ"الشعب الليبى": ليس لنا مصلحة إلا أمنكم وتجاوز سرت والجفرة خط أحمر

السيسى لليبيين: عمرنا ما كنا غزاة لأحد.. وصبرنا صبر استجلاء الموقف وليس ضعفا

السيسى لليبيين: عمرنا ما كنا غزاة لأحد.. وصبرنا صبر استجلاء الموقف وليس ضعفا

السيسى: قوى خارجية تدعم الميليشيات المتطرفة والمرتزقة فى ليبيا

السيسى: قوى خارجية تدعم الميليشيات المتطرفة والمرتزقة فى ليبيا

السيسى: التدخلات غير الشرعية بالمنطقة تسهم فى انتشار الميليشيات الإرهابية

السيسى: التدخلات غير الشرعية بالمنطقة تسهم فى انتشار الميليشيات الإرهابية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 20-6-2020.. وعيار 24 يسجل 210.51 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 20-6-2020.. وعيار 24 يسجل 210.51 ريال

تعرف على طريقة استخراج تصاريح العمل من المنزل.. فيديو

تعرف على طريقة استخراج تصاريح العمل من المنزل.. فيديو

ليستر سيتي يتعادل 1-1 مع واتفورد فى مباراة الوقت الضائع.. فيديو

ليستر سيتي يتعادل 1-1 مع واتفورد فى مباراة الوقت الضائع.. فيديو

تعرف على كيفية استخراج "الفيش" من المنزل باستخدام الموبايل.. فيديو

تعرف على كيفية استخراج "الفيش" من المنزل باستخدام الموبايل.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة