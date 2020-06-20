مستشفى بالشرقية تحرر محضرا ضد أسرة متوفى بكورونا لرفضهم استلام جثته

الشرقية فتحية الديب

حررت أحد العاملين بمشرحة مستشفى أبو كبير بمحافظة الشرقية، قبل قليل، محضرا ضد أسرة مواطن توفى داخل مستشفى العزل بكورونا لرفضهم الحضور لاستلام الجثة.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو كبير، يفيد بلاغا عن امتناع أسرة المتوفى "محمود ال ع و" مدير عام بالمعاش بكلية الهندسة بجامعة الزقازيق ومقيم قسم النظام دائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بشارع الجلاء، ويبلغ من العمر 77 سنة، وتم تحويله منذ يوم الـ7 من يونيو الجارى من مستشفى الجامعة بالزقازيق لمستشفى أبو كبير، عن الحضور للمستشفى لاستلام جثمانه وخاصة أنه توفى أمس.

ورفضوا استلامه بحجة الخوف من عدوى كورونا ما دفع المستشفى لتحرير محضر ضدهم .وأفاد مصدر بالمستشفى أن المريض قضى بالعزل 13 يوما لم يحضر أحد من أسرته للسؤال عليه.