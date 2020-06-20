مستشفى المنشاوى تستقبل حالة ولادة لسيدة مصابة بكورونا

الغربية محمد طارق

شهدت مستشفى المنشاوي العام التابعة لمديرية الصحة في محافظة الغربية ، بقيادة الدكتور محمد جابر ولادة قيصريه لسيدة مصابه بفيروس كورونا ، وذلك بعد رفض المستشفيات لخطورة حالتها.

وقال الدكتور محمد جابر مدير المستشفى ، أنه على الفور أجريت عملية الولادة وسط إجراءات وقائية مشددة من كافة الفرق الطبية بالمستشفي، مضيفاً أن الأم والمولودة " سجدة " بحالة جيدة، وإنها تعد الحالة الثانية التى تم إجراء جراحة ولادة قيصرية لها بالمنشاوي.

وقام فريق طبي بالإشراف علي عملية الولادة القيصرية مكون من الدكتور محمد السويدي مدير مكافحة العدوي والدكتور محمد قطب والدكتور محمد ابو العزم استشاري التخدير والدكتورة هبة سليم اخصائي النسا والتوليد والدكتور محمد مراد والدكتورة نانسي دياب والطاقم الطبي من التمريض والعمال.

وكانت مستشفى قطور المركزي بمحافظة الغربية، أعلنت عن تعافي 11مصابا بفيروس كورونا المستجد وخروجهم من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء التام والتأكد من سلبية نتائج التحاليل الطبية الخاصة بهم، ليترفع عدد المتعافين خلال الأسبوع الماضي بالمستشفى لـ28 حالة.

كان المصابون قد تم وضعهم بالعزل الصحي بالمستشفى بعد التأكد من ايجابيه إصابتهم بالفيروس وخضعوا للعلاج المكثف لمدة 14 يوما وتم التأكد من تعافيهم وتماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى بعد انتهاء فترة العزل الصحي.

من ناحية أخرى كشف مصدر مسئول بمديرية الصحة بالغربية أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية بلغ 2413 حالة مصابة وشفاء 1305 حالة بينما توفى 172 حالة وفاة.

وأشار المصدر أن هناك 12 متبرعا بالبلازما حتى الآن تم حقن 4 حالات منها كما كشف أن المحافظة يوجد بها 19 مستشفى حجر صحي منها 3 مستشفيات تأمين صحى مبرة طنطا ومبرة المحلة والمجمع الطبي و5 مستشفيات حميات هي حميات المحلة وطنطا وزفتي وكفر الزيات و2 مستشفى صدر هي صدر طنطا وصدر المحلة و4 مستشفيات عامة المحلة العام والمنشاوي بطنطا وكفر الزيات وزفتي و5 مستشفيات مركزية هي سمنود وقطور وبسيون والسنطة وابيار.