مستشار الرئيس للصحة النفسية يوضح مدى تأثير أزمة كورونا النفسى على المواطنين

كتب - أحمد صلاح العزب

قال الدكتور أحمد عكاشة مستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعي، إن تأثير أزمة كورونا النفسى يتفاوت على المواطنين، بحسب قدرتهم على التحمل، مشيرا إلى أن مواقع التواصل على الإنترنت لها آثار سلبية على الحميمية.



وتابع عكاشة، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج اليوم المذاع على قناة dmc والذى تقدمه الإعلامية سارة حازم، أن المعاناة الموجودة فى العزلة والقلق ليست من العزلة، وإنما هى من الخوف من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الأمر الأهم هو عدم التركيز على أخبار الفيروس لأن هذا الأمر يؤدى إلى التشاؤم والخوف والقلق.



من جانب آخر، قال الدكتور أحمد عكاشة، مستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعي، إن وزارة الصحة المصرية رحبت بالعناية بالمريض النفسي وعلاج المرضى النفسيين لمن يصابوا بفيروس كورونا، موضحاً أن مصر أول من خصصت للمريض النفسي المصاب بكورونا مكاناً وهى لم تحدث في أي بلد في العالم حتى الآن.



وأكمل الدكتور أحمد عكاشة، أن الخدمة الطبية للمرضى النفسيين تقدم على مدار 24 ساعة، موضحاً أن الكلمة الطبية تعمل كيمياء في المخ مثل الدواء تماماً، حيث إن الخوف من كورونا أكثر من الإصابة بها، و85% من مرضى كورونا يعالجون منها مثل نزلة البرد.