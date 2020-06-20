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مساجد مكة المكرمة تفتح أبوابها أمام المصلين غدا بعد 90 يوما من الإغلاق

السبت، 20 يونيو 2020 08:38 ص
مساجد مكة المكرمة تفتح أبوابها أمام المصلين غدا بعد 90 يوما من الإغلاق إعداد المساجد بمكة قبيل إعادة فتحها
إيمان حنا

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فى إطار خطة العودة للحياة بالممكلة العربية السعودية تجرى الاستعدادات فى 1560 مسجداً وجامعاً لفتح أبوابهم في مكة المكرمة لاستقبال المصلين بدءاً من صلاة فجر غد الأحد ، بعد انقطاع 90 يوماً، بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد تفشي فيروس كورونا المستجد وفق صحيفة الرياض السعودية.

في الوقت الذي جهز فيه فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة، جميع المساجد والجوامع، على أن يتم تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية، مثل سجادة ذات الاستعمال الواحد، وتطبيق التباعد بين كل صفين، وكذلك ترك المسافات بين المصلين.

وقد شمر عدد من المتطوعين عن سواعدهم للمشاركة في مبادرة "تهيئة المساجد" في دعم جهود الجهات المعنية لتجهيز المساجد والجوامع للمصلين في أحياء مكة المكرمة، وفقا للإجراءات الاحترازية والتعليمات التي وضعتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة الصحة.

 

وقال المدير التنفيذي لمركز حي العزيزية بمكة إبراهيم ملي، إن المبادرة تهدف إلى تهيئة جوامع ومساجد مكة لاستقبال المصلين ووضع ملصقات التباعد، وكذلك المساهمة في توعية المصلين بضوابط السلامة، خلال العودة للصلاة في المساجد.

 

من جهة أخرى، نفذت وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية - إدارة التطوع البلدي التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، العمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية تمثلت في وضع ملصقات بالتباعد الاجتماعي بين المصلين ورفع المصاحف، وذلك في إطار برنامج متكامل ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا .

 

وفى أواخر مايو الماضى عادت جموع المصلين بالمملكة العربية السعودية ما عدا مكة المكرمة إلى ممارسة شعائر الصلاة من داخل المساجد والتعايش مع وجود فيروس كورونا بحذر؛ وذلك بالتزامهم بعدد من الإجراءات الاحترازية وتعليمات التباعد ولبس الكمامة وتطبيق الاحترازات لكيلا تزيد حالات الإصابة. وفق سبق.

وقد فتح حوالى 90 ألف مسجد وجامع أبوابهم اليوم للمصلين الذين أدوا صلاة الفجر وسط حضور كثيف من مواطنى المملكة الذين حرموا من أداء الصلاة فى المساجد مدة 70 يوما بسبب انتشار فيروس كورونا.


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اعادة فتح مساجد مكة المكرمة

كورونا

اليوم السابع بلس

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