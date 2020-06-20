اليوم السابع
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مسئول تونسى: عناصر إرهابية تسكن الجبال تقاضت رواتب من الدولة

السبت، 20 يونيو 2020 09:03 م
مسئول تونسى: عناصر إرهابية تسكن الجبال تقاضت رواتب من الدولة تونس
كتب مصطفى عنبر

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أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فى تونس شوقى الطبيب، أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كانت قد أحالت على القضاء ملف بلغها سنة 2016، يتعلق بحصول عناصر إرهابية على مبالغ مالية من الدولة بحكم أنهم كانوا مرسمين بقوائم حظائر فى الوقت الذى كانوا يتواجدون فيه بمرتفعات البلاد.

جاء ذلك فى تصريح لإذاعة موزاييك التونسية اليوم السبت، على هامش زيارته إلى ولاية القصرين.

وكان الطبيب قد صرح فى اجتماع جمعه بمكونات المجتمع المدنى والسلطات الجهوية أن 12 عنصرا إرهابيا كانوا قد تقاضوا أجرا من الدولة عندما كانوا فى جبال تونس وهو ما بلغ الهيئة.

 

 


تونس

الارهاب

القصرين

محافحة الفساد

الفساد

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