اليوم السابع
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مدير "الصحة العالمية" يعبر عن قلقه جراء انتشار كورونا فى مخيمات اللاجئين

السبت، 20 يونيو 2020 06:19 م
مدير "الصحة العالمية" يعبر عن قلقه جراء انتشار كورونا فى مخيمات اللاجئين تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية
ريهام عبد الله

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عبر الدكتور تيدروس ادهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، عن قلقه البالغ حيال الخطر الكبير من انتشار كوفيد 19 على نطاق واسع في مخيمات اللاجئين.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية بتويتر: "فى اليوم العالمى للاجئين، منظمة الصحة العالمية تشعر بقلق بالغ حيال الخطر الحقيقي والحالي للغاية لانتشار كوفيد 19، على نطاق واسع في مخيمات اللاجئين، حيث لا يحصل اللاجئون في كثير من الأحيان على المأوى المناسب والمياه والتغذية والصرف الصحي والخدمات الصحية".

مدير عام منظمة الصحة العالمية
مدير عام منظمة الصحة العالمية

ويحيي العالم في 20 يونيو اليوم العالمي للاجئين الذي يشكل مناسبة هامة لتأكيد التضامن مع أكثر من 70 مليون شخص من اللاجئين وملتمسي اللجوء الذين أُجبروا على الفرار من الحروب والعنف في بلادهم إلى دول أخرى بحثاً عن حياة كريمة.

ويذكرنا هذا اليوم بالمسؤولية المشتركة لسائر الدول تجاه حماية اللاجئين وتخفيف معاناتهم الإنسانية والحد من العبء الذي تتحمله الدول المستضيفة لهم في إطار التقاسم العادل والمنصف للمسئولية وفقاً لمبادئ إعلان نيويورك الصادر في 2016 والعهد الدولي للاجئين في 2018.

 


منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية

اللاجئين

يوم اللاجئين

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