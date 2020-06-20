مدير الإدارة الصحية بأبو كبير يكشف تفاصيل رفض أسرة متوفى بكورونا استلامه

الشرقية – إيمان مهنى

شهدت مستشفى أبو كبير بالشرقية، واقعة مؤسفة، اليوم السبت، حيث توفى مسن عمره أكثر من 77 عاما كان يعمل مديرا عاما بالمعاش حاليا، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا داخل قسم العزل فى المستشفى، منذ من صباح اليوم وأسرته ترفض الحضور لاستلام الجثمان .

وقال يسرى الشبراوى مدير الإدارة الصحية بأبو كبير لـ"اليوم السابع"، إن الحالة "م . ا . ع" المقيم بالزقازيق، مدير عام بالمعاش احتجزت من أسبوع داخل العزل إثر إصابته بالفيروس، وتوفى فى ساعة مكبرة صباحا، وعامل مشرحة أجرى اتصالا بنجل المتوفى لاستلامه لكنهم لم يحضروا، لافتا إلى أنه تم اتخاذ إجراء قانونى بإبلاغ الشرطة ومديرية الصحة لعمل ما يلزم.

وأضاف الدكتور مصطفى أبوشرة عضو مجلس ادارة المستشفى، لـ "اليوم السابع "، أن بعد ضغوط من الصحة والشرطة، اتصل نجل المتوفى فى الخامسة عصر اليوم، وأبلغ حضوره لاستلام الجثمان، معتذرا عن تأخيره لتعرضه لظروف طارئة .

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفى عام و مركزى بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

وهى "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، مستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفى ههيا المركزي، مستشفى ابو كبير المركزي، مستشفى منيا القمح المركزي، مستشفى ديرب نجم المركزي، مستشفى ابوحماد المركزي،مستشفى كفر صقر المركزي، مستشفى الصالحية المركزي، مستشفى مشتول السوق المركزي، مستشفى القرين المركزي، مستشفى الحسينية المركزى مستشفى السعيدين المركزي، مستشفى الزوامل المركزي، مستشفى تل راك المركزي، ومستشفى الصوفية المركزي.