مدير أمن الإسكندرية يلتقى برئيس المنطقة الأزهرية لتأمين لجان الثانوية

التقى اليوم السبت، الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، باللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية؛ لتوفير التأمين والحراسة من الشرطة للجان الشهادة الثانوية الأزهرية بالإسكندرية على مدار الـ 24 ساعة خلال فترة الامتحانات، ورافق إسماعيل أنور مدير أمن المنطقة، وصفاء صبحي مدير العلاقات العامة.
وكما ناقش الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، مع مدير أمن الإسكندرية اللواء سامي غنيم موضوع الأراضي التي تم التعدي عليها وإعادتها للأزهر.
وكان الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، قد كثفت من استعدادتها لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، بناءً على تعليمات الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، في إطار الاستعدادات للامتحانات وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأضافت في بيان له، أن إدارة العلاقات بمنطقة الإسكندرية الأزهرية تواصلت مع مديرية الصحة بالإسكندرية، ومسؤلتي الصحة المدرسية الدكتورة ساره شاهين والدكتورة إيمان عبد الرحمن وتم الاتفاق على ما يلي وجود زائرة صحية لكل لجنة من لجان الشهادة الثانوية الأزهرية، ووجود جهاز قياس درجة الحرارة توفير العلاج اللازم، ووجود طبيب إذا كان هناك مايستدعى ذلك، وتجهيز سيارة إسعاف، ويذكر أنه تدريب الزائرة الصحية على كيفية التعامل مع الإشتباه بأى حالة لفيروس كورونا.
وأشار إلى أن إدارة الأمن بالمنطقة تواصلت مع مدرية أمن الإسكندرية للوقوف على الإجراءات الأمنية اللازمه للجان لتنفيذها داخل وخارج اللجان، وتوفير أفراد أمن من الشرطة لتأمين اللجان على مدى الـ 24 ساعة خلال فترة الامتحانات.
وأكد الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، توفير كل مايخص مواد التطهير للجان ومواد التطهير والكمامات للطلاب وجميع العاملين حرصا على سلامة الجميع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة