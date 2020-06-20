مدير أمن الإسكندرية يلتقى برئيس المنطقة الأزهرية لتأمين لجان الثانوية

الإسكندرية أسماء على بدر

التقى اليوم السبت، الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، باللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية؛ لتوفير التأمين والحراسة من الشرطة للجان الشهادة الثانوية الأزهرية بالإسكندرية على مدار الـ 24 ساعة خلال فترة الامتحانات، ورافق إسماعيل أنور مدير أمن المنطقة، وصفاء صبحي مدير العلاقات العامة.

وكما ناقش الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، مع مدير أمن الإسكندرية اللواء سامي غنيم موضوع الأراضي التي تم التعدي عليها وإعادتها للأزهر.

وكان الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، قد كثفت من استعدادتها لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، بناءً على تعليمات الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، في إطار الاستعدادات للامتحانات وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأضافت في بيان له، أن إدارة العلاقات بمنطقة الإسكندرية الأزهرية تواصلت مع مديرية الصحة بالإسكندرية، ومسؤلتي الصحة المدرسية الدكتورة ساره شاهين والدكتورة إيمان عبد الرحمن وتم الاتفاق على ما يلي وجود زائرة صحية لكل لجنة من لجان الشهادة الثانوية الأزهرية، ووجود جهاز قياس درجة الحرارة توفير العلاج اللازم، ووجود طبيب إذا كان هناك مايستدعى ذلك، وتجهيز سيارة إسعاف، ويذكر أنه تدريب الزائرة الصحية على كيفية التعامل مع الإشتباه بأى حالة لفيروس كورونا.

وأشار إلى أن إدارة الأمن بالمنطقة تواصلت مع مدرية أمن الإسكندرية للوقوف على الإجراءات الأمنية اللازمه للجان لتنفيذها داخل وخارج اللجان، وتوفير أفراد أمن من الشرطة لتأمين اللجان على مدى الـ 24 ساعة خلال فترة الامتحانات.

وأكد الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، توفير كل مايخص مواد التطهير للجان ومواد التطهير والكمامات للطلاب وجميع العاملين حرصا على سلامة الجميع.