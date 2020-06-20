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مديرية أمن الشرقية: خدمات أمنية أمام لجان الثانوية وخطة محكمة لنقل الأسئلة

السبت، 20 يونيو 2020 02:34 م
مديرية أمن الشرقية: خدمات أمنية أمام لجان الثانوية وخطة محكمة لنقل الأسئلة تعقيم لجان الثانوية العامة بالشرقية
الشرقية - فتحية الديب

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استعدت مديرية أمن الشرقية، بإشراف اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، لتأمين امتحانات الثانوية العامة، بتواجد قوات أمنية أمام  162 لجنة بمدن وقرى المحافظة، وكذلك لمنع تواجد الأهالى أمام اللجان، بعد الساعة التاسعة صباحاً بالإضافة إلى الأقوال الأمنية  فى الشوارع، وعدد من سيارات الشرطة التى تجوب المدن وخاصة المناطق القريبة من اللجان .

كما تم وضع خطة لتأمين نقل أسئلة الثانوية العامة، وسط إجراءات مشددة، وتشمل خطط التأمين الانتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان التى تستقبل الطلاب لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الامتحانات إلى مقر اللجان، وتعيين تمركزات أمنية ثابتة أمام اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة والتصدى لكافة صور الخروج على القانون ، ومنع أى تجمعات بمحيط اللجان إعمالاً للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس" كورونا" للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين باللجان،كما تمتد خطة التأمين إلى كافة الطرق والمحاور المؤدية للجان وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات.

  وكان رمضان عبدالحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، قد أعلن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم، وأخرى فرعية بكل إدارة تعليمية، تضم ممثلًا عن مديرية الصحة والتأمين الصحي ومرفق الإسعاف؛ للتعامل الفوري مع حالات لاشتباه أو الإصابة بفيروس "كورونا" المُستجد، مؤكدًا على وجود تنسيق تام مع مديرية الأمن بشأن تأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابات، وتأمين غرفة الكنترول وتجهيز الاستراحات المُخصصة للمشرفين على الامتحانات.

 يُشار إلى أن إجمالي عدد الطلاب ممن يؤدون امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية هذا العام 44 ألفا و788 طالبا وطالبة، مقسمين إلى 17 ألفا و564 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و20 ألفا و122 طالبا وطالبة بشعبة "علمي علوم"، و7 آلاف و102 طالب وطالبة بشعبة "علمي رياضة"، وذلك أمام 162 لجنة رئيسية بمختلف أنحاء المحافظة.


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امتحانات الثانوية العامة

التربية والتعليم بالشرقية

تامين اللجان

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