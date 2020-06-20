محكمة أمريكية ترفض طلب إدارة ترامب بعدم نشر كتاب جون بولتون

كتب محمد جمال

سمحت محكمة أمريكية اليوم السبت بنشر كتاب لمستشار الأمن القومي السابق بالبيت الأبيض جون بولتون، رافضة الإنذار القضائى الذى طلبت إدارة الرئيس دونالد ترامب فيه منع نشر الكتاب، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".



نيويورك تايمز

وقالت محكمة مقاطعة كولومبيا الجزئية الأمريكية، رغم ذلك، إن بولتون "قامر بالأمن القومي للولايات المتحدة".

وكتب القاضي رويس لامبرث في استنتاجه القانوني في ختام حيثيات حكمه أن بولتون قد "قام أيضا بتعريض بلاده للضرر ونفسه للمسؤولية المدنية (وربما الجنائية)".

ومع ذلك، فشلت الحكومة في إثبات أن إنذارا قضائيا سيمنع ضررا يتعذر إصلاحه، حسبما كتب القاضي، في معرض رفضه لهذا الإجراء.

ومن المقرر أن يصدر كتاب بولتون وعنوانه "الغرفة التي شهدت الأحداث" يوم الثلاثاء المقبل.