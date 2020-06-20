محافظ كفر الشيخ لجزار: يا تلبس كمامة وجوانتي ويا غلق محل أفضل

كفر الشيخ – محمد سليمان

أبدى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ غضبه الشديد، من عدم تغطية جزار للحمه وعدم ارتداء الكمامة ولا الجوانتي ، وقرر شن حملات على محال الجزارة ، وغلق اي محل لا يرتدي صاحبه كمامه ولا جوانتي .

جاء ذلك خلال جولة له لمتابعة المحال بشوارع مدينة كفر الشيخ ، رافق خلالها ،عمرو البشبيشى ، نائب محافظ كفر الشيخ ،واللواء أشرف موافي ،السكرتير العام للمحافظة ، والدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

كما قرر المحافظ غلق محل الجزارة المقابل لمسجد الخياط ، لعدم ارتدائه الكمامة وعدم تغطية اللحوم ، كما قرر تحرير محضر ضده ،لوجود مياه بشارع الخليفة المأمون ناتجة من غسله للحوم ، مؤكداً غلق محل جزارة وحرمان أسرة أفضل من إصابة العشرات بفيروس كورونا.