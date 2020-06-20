محافظ سويف: مبنى مستشفى بليفيا غير آمن ولا يصلح لاستقبال حالات عزل كورونا

بنى سويف أيمن لطفى

تلقى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف،تقرير المعاينة الذى أعدته لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والإدارة الهندسية بمركز ومدينة بنى سويف، بشأن صلاحية مبنى المستشفى القروى ببلفيا، لاستخدامه كمستشفى عزل لمصابى فيروس كورونا، وبيان مدى قدرة تحمل المبنى لاستخدامه فى هذا الغرض، وضمت اللجنة المهندس جورج وليم نسيم استشارى لجنة المنشآت والمهندس طارق أحمد مرزوق سكرتير اللجنة وناجى أحمد خليل نائب رئيس مركز ومدينة بنى سويف.

وأشار بيان إلى انتقال اللجنة اليوم السبت إلى قرية بلفيا لمعاينة مبنى المستشفى على الطبيعة، والذى يتكون من مبنى القسم الداخلى دورين ومبنى لشؤون العاملين والعيادات الخارجية دور أرضى هيكل خرسانى ونتيجة للمعاينة فقد قرر المهندس الاستشارى بلجنة المنشآت الآيلة للسقوط بأن الوضع الحالى للمبنى غير آمن لاستقبال نزلاء ،علماً بأن المبنى سبق وأن أصدرت الوحدة المحلية قرار إزالة رقم 39 لسنة 2018،والمتضمن إزالة المبنيين حتى سطح الأرض تحت إشراف مهندس استشارى متخصص.

وكان اهالى قرية بلفيا طالبوا بتخصيص المستشفى القروى والذى توقف العمل به منذ عام ونصف العام، لاستقبال حالات الإصابة بكورونا تخفيفا على المستشفيات بعد تزايد أعداد المصابين.