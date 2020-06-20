اليوم السابع
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قبيل انطلاقها غداً الأحد...

محافظ دمياط تؤكد جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية

السبت، 20 يونيو 2020 09:03 م
محافظ دمياط تؤكد جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية بوابة التعقيم بمدارس محافظة دمياط
دمياط معتز الشربينى

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أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فى تصريحاتها التى أدلتها اليوم، عن إتمام كافة الاستعدادات وجاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية و المقرر انطلاقها صباح غدا الأحد، مضيفة أنه وخلال الساعات القليلة الماضية تم تكثيف المرور على جميع اللجان للتحقق من تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وكذلك إنشاء مظلات للاستراحات الخاصة بالطلاب قبل وأثناء اللجان ووضع بوابات التعقيم.

هذا وقد نوهت المحافظ إلى أنه ووفقاً لتوصيات الاجتماع التنسيقى المُنعقد الأسبوع الماضي تم الانتهاء من كافة بنود الخطة الخاصة باستعدادات المحافظة لامتحانات الثانوية العامة و الأزهرية  وكذا تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بداخل ومحيط اللجان  وكذا تجهيز غرف العزل والكشف الطبى لاستخدامهم فى حال ظهور أية أعراض على الطلاب، لافتة أيضاً وضع خطة تنظيمية ووقائية لتسهيل دخول الطلاب اللجان وقياس درجة الحرارة لهم و كذا التأكيد على الالتزام بارتداء الكمامة الواقية والحفاظ على المسافات الآمنة.

وفى سياق متصل ناشدت الدكتورة منال عوض أولياء الأمور بعدم التزاحم بمحيط اللجان حفاظا على سلامتهم و سلامة أبنائهم.

 

والجدير بالذكر أنه سيؤدى 10253 طالبا وطالبة بالشعبتين العلمية و الأدبية امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2019/ 2020 وذلك بعدد 41 لجنة موزعة بمراكز ومدن المحافظة.

 

 

 


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