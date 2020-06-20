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محافظ بورسعيد: نظام مراقبة كاميرات متكامل بحديقة فريال بعد تطويرها

السبت، 20 يونيو 2020 05:25 م
محافظ بورسعيد: نظام مراقبة كاميرات متكامل بحديقة فريال بعد تطويرها حديقة فريال
الإسماعيلية - السيد فلاح

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أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن أعمال التطوير التى شهدتها حديقة فريال تعد على أعلى مستوى، لأنها تعتبر ذات أهمية خاصة نظرًا لتاريخها العريق، وكان لابد من تطويرها بهذا المستوى المتميز الذى تظهر عليه الآن قبل اكتمال الأعمال.

جاء ذلك خلال جولة محافظ بورسعيد التفقدية اليوم للحديقة، وذلك لمتابعة آخر أعمال التطوير والتجديد الجارية بالحديقة، والتى تأتى ضمن مبادرة حدائق بلا أسوار الذى أطلقتها محافظة بورسعيد، من منطلق الشكل الجمالى والحضارى للمحافظة، رافقه خلالها مهندسى مشروع التطوير .

واستعرض اللواء عادل الغضبان، آخر معدلات التنفيذ التى تمت بالحديقة طبقا للمخطط العام لعملية التطوير التى تجرى بالحديقة، وكذلك المدة الزمنية الباقية للانتهاء من باقى أعمال التطوير، والمقرر افتتاحها قريبًا بعد الانتهاء من أكثر من 90% من الأعمال.

وأعلن محافظ بورسعيد، أنه سيتم تغطية الحديقة بنظام مراقبة كاميرات للحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى لها بالإضافة إلى شركة متخصصة فى الأمن والنظافة والصيانة.

وشدد اللواء عادل الغضبان، أثناء الجولة بتنفيذ الأعمال الجارية داخل الحديقة على أعلى مستوى، طبقًا لنماذج التصميم المعدة مسبقًا والانتهاء من العمل وفقًا للمخطط الزمنى، مشيرًا إلى أن تطوير فريال سيشمل وجود مسرح ومسجد على الطراز الأندلسى وأماكن جلوس خاصة  لكبار السن و3 منصات للاحتفالات وأعمدة ديكورية، وذلك فى إطار الحرص على تحقيق رواج ونشاط تجارى بشكل أكبر بنطاق المنطقة.

وشدد محافظ بورسعبد على أجهزة الحى بوضع صناديق بلاستيكية أمام جميع العمارات المحيطة بالحديقة لمنع إلقاء أى قمامة بالطرق وعدم السماح مطلقًا بتواجد أى اشغالات مشيرًا إلى أن تطوير حديقة فريال يعد نموذج حضارى متكامل ومتناسق لأعمال التطوير.

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