محافظ بنى سويف يتابع تعقيم لجان الثانوية العامة وتوصيل كراسات الامتحان

بنى سويف أيمن لطفى

واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف متابعته لاستعدادات امتحانات الثانوية العامة، وذلك قبل انطلاقها بيوم واحد غدا الأحد 21 يونيه الجاري ،حيث اطمأن على الاستعدادت النهائية لانطلاق أول يوم امتحانات،بداية بمراجعة الإجراءات الوقائية التي سيتم تنفيذها التي تشمل بوابات التعقيم والمستلزمات الوقائية والتعقيم والتطهير النهائي للجان،وإجراءات تسلم ورق الأسئلة ومواعيد ذلك، والتسهيلات المقدمة للمراقبين ورؤساء اللجان لوصولهم للجان في المواعيد المتفق عليها،وآلية التعامل مع السيناريوهات المحتملة أو المواقف الطارئة،والمراجعة الفنية والتنسيقية بين غرف العمليات الرئيسية والفرعية وغيرها من التفاصيل المهمة.

جاء ذلك خلال تواصله اليوم مع وكيل الوزارة الأستاذة سهام يوسف ، للتأكد من الاستعدادات النهائية ، حيث قد زار المحافظ في وقت سابق عددا من اللجان للاطمئنان بنفسه على آلية العمل والإجراءات المنفذة ،وكلف السكرتير العام اللواء هشام شادي بالمرور على لجان أخرى،بجانب تكليف رؤساء الوحدات المحلية بمراجعة اللجان التابعة لكل مركز بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية وتحت إشراف وكيلة الوزارة ، مع إرسال تقرير بكل التفاصيل والمعوقات "إن وُجدت" لسرعة تلافيها ، بجانب متابعته للمنظومة من خلال اللجنة العليا التي شكلها برئاسته لإدارة العملية الامتحانية بالمحافظة.

واستعرضت وكيل وزارة التربية والتعليم ماتم تنفيذه من توجيهات لمحافظ بني سويف واللجنة العليا،بشأن منظومة الامتحان،والتي تتضمن تلافي بعض ملاحظات تم رصدها خلال الجولات الميدانية، بالإضافة إلى استعراضها لآخر المستجدات ، والتي من أهمها أنه قد تم استلام كراسات الامتحان" أول أمس"بمقر التوزيع في حضور اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف ليتم توزيعها صباح يوم الامتحان.

وأضافت وكيل الوزارة أنه تم عقد اجتماع موسع "اليوم السبت"في حضور رئيس مركز توزيع الأسئلة،وأعضاء المركز،وإدارة شؤون الطلبة ،حيث تم مناقشة كيفية استلام كراسات الامتحان بداية من خروجها وتأمينها من مركز توزيع الأسئلة حتى وصولها قبل بدء الامتحان صباح غدٍ الأحد.

وتمت مراجعة سيناريوهات دخول الطلاب اللجان ، حيث سيتم الدخول عن طريق بوابات التعقيم ، وسيتم تسليمه المستلزمات الوقائية اللازمة ، والتأكد من ارتدائها واستعمالها بالشكل السليم ، بجانب واقي الوجه ، وواقي الحذاء ، حيث تم توفير 3 أجهزة لكل لجنة للمساعدة فى ارتداء واقي الحذاء للطلاب مرورا بالكشف عن حرارة كل طالب من خلال الكواشف، ثم دخوله اللجنة وتسليمه ورق الامتحانات.

وِأشارت وكيل الوزارة إلى أنه جاري تعقيم اللجان وغلقها ، ليتم فتحها باكر ، مؤكدة على الالتزام بالعدد المحدد 14 طالب داخل اللجنة الواحدة ،والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة،حيث تم التأكيد على ترك مسافات آمنة للتباعد الاجتماعي بين الطلبة داخل اللجان،والبالغ عددها 52 لجنة تستوعب ما يقرب من 20 ألف طالباً وطالبة على مستوى المحافظة.