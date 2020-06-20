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محافظ بنى سويف: ضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص وسلع منتهية الصلاحية

السبت، 20 يونيو 2020 12:58 م
محافظ بنى سويف: ضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص وسلع منتهية الصلاحية كراتين شيبسى غير صالحة - أرشيفية
بنى سويف - أيمن لطفى

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أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ، على أهمية مواصلة الجهود لمواجهة كافة صور الغش التجارى والتلاعب فى الأسعار بالأسواق والمحال التجارية والصيدليات ، وذلك من خلال خطة محكمة يجرى تنفيذها بالتعاون بين كافة الأجهزة المعنية ، مثل جهاز حماية المستهلك ، ومباحث التموين ، والرقابة التموينية بمديرية التموين ، والعلاج الحر ، وتفتيش الصيدلة ، ولجان الرقابة المتنوعة بديوان عام المحافظة ، وذلك لضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين .

وأشار بيان للمحافظة، أن ذلك جاء خلال استعراضه للتقرير اليومى لمديرية التموين عن جهود ضبط الأسواق ، والذى قام بعرضه المهندس وصفى عبدالله وكيل وزارة التموين ، حيث شنت مديرية التموين بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية والمعنية حملات مفاجئة على الأسواق ، وذلك لمواجهة حجب وتهريب السلع الى السوق السوداء .

وأسفرت عن ضبط مخزن مواد أغذية " بدون ترخيص " ، و100 كرتونة حلويات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ، و200 كرتونة شيبسى غير مدون عليها أية بيانات، و100 كرتونة بسكويت منتهى الصلاحية ، وتم التحفظ على المضبوطات ، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها لجهات التحقيق المختصة .

 

 


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