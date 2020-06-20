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حفاظا على حرمة المنازل

محافظ الوادى الجديد يوجه بإنشاء سور حول عمارات حى ميتالكو بالخارجه

السبت، 20 يونيو 2020 04:31 م
محافظ الوادى الجديد يوجه بإنشاء سور حول عمارات حى ميتالكو بالخارجه محافظ الوادى الجديد يتفقد حى ميتالكو بالخارجة
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بسرعه الإنتهاء من دهان واجهات المباني بلون موحد خاصه الغرف المبنيه بالطوب الأحمر التي تم إضافتها مؤخرا للوحدات السكنيه بحي ميتالكو بالخارجه وذلك لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري على المكان، جاء ذلك خلال تفقده اليوم السبت للحي ، حيث وجه بسرعه بناء سور ساتر بمحيط عمارات حي ميتالكو يعلو مستوى نوافذ الدور الأرضي، وذلك للحفاظ على حرمه المنازل على ان يكون بمواصفات ولون محدد ، مع السماح بزراعه اشجار ظل داخل حيز السور.

كما وجه الزملوط ايضا بإزالة المسجد لتهالكه وإنشاء مسجد بديل يتم تجهيزه بالخدمات اللازمه لخدمة أهالي الحي واستيعاب اكبر عدد منهم ، بالإضافة إلى إنشاء حديقه وسط الحي لتكون متنفسا طبيعيا للأهالي.

وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة نفذت السبت حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق لإزالة كافة أشكال التعدي علي الشوارع بحى ميتالكو التابع لمدينة الخارجة، حيث تمثلت تلك التعديات فى عمل أسوار وبروزات وحواجز شجرية نفذها سكان الأدوار الأرضية بالحى وجرت إزالتها .

وقال المهندس مجدى الطماوى رئيس المركز أنه بناء على شكوي سكان حي ميتالكو بالخارجة من تعدي بعض سكان الدور الأرضي علي الطريق وإقامة أسوار شجرية مخالفة وإستغلالها بشكل غير مشروع، قامت الوحدة المحلية لمركز الخارجة مناشدا المواطنين الإلتزام بعدم التعدي علي حرم الطريق و ممتلكات الدولة لعدم التعرض للمساءلة القانونية.

 


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