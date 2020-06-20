محافظ الوادى الجديد يتفقد جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة بالخارجة (صور)

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بضروره منع اي تجمعات للطلاب وذويهم خارج اللجان بعد انتهاء الامتحان وذلك كاجراء احترازي للوقايه من فيروس كورونا، ذلك خلال تفقده مقار لجان الإمتحانات بمدرسه نجيب محفوظ الثانوية بنات بالخارجه، حيث رافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظه المساعد وصلاح مرغني مدير عام مديريه التربيه والتعليم بالمحافظه، ومحمد حجى مدير إدارة المدرسة وذلك في إطار الاستعدادات لإمتحانات الثانويه العامه التي ستبدأ غدا بلجان المحافظه البالغ عددها ١٢ لجنه لاستقبال عدد ١٨٤١ طالب وطالبه.

واطمئن المحافظ على تجهيز اللجان بكافه التجهيزات اللازمه، وتأكد من عدم وجود كثافه باللجان والالتزام بالعدد المحدد وهو ١٤ طالب او طالبه، ووجه الزملوط بضروره الالتزام بكافه التدابير الاحترازيه، حيث شدد بتوزيع الكمامات والقفازات على الطلاب قبل دخول المدرسه ، والكشف الطبي عليهم والالتزام بالدخول من بوابه التعقيم ومراعاه مسافات التباعد بينهم.

كما وجه أيضا بزياده المظلات و أعداد المقاعد أمام المدرسه وداخلها لراحه الطلاب، وتدبير سياره احتياطي بكل مركز لتكون جاهزه لنقل اجوبه الإمتحانات في حال تعطل السيارات الاساسيه.



















