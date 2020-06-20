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محافظ المنيا يتابع اللمسات النهائية لامتحانات الثانوية العامة بلجان مركز سمالوط

السبت، 20 يونيو 2020 09:34 م
محافظ المنيا يتابع اللمسات النهائية لامتحانات الثانوية العامة بلجان مركز سمالوط محافظ المنيا يتابع اللمسات النهائية لامتحانات الثانوية العامة بلجان مركز سمالوط
المنيا – حسن عبد الغفار

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أجرى اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، مساء اليوم السبت، جولة تفقدية على عدد من لجان الثانوية العامة بمركز سمالوط، للاطمئنان علي الاستعدادات النهائيه واللمسات الاخيره لجاهزيه واستعداد المدارس لبدء ماراثون الامتحانات، غداً الأحد الموافق 21 يونيو، والتأكد من تعقيم المدارس وتركيب بوابات التعقيم وتوفير كافة المستلزمات الطبية، والتأكد من وضع ارشادات الطلاب، وبيانات الطلاب في أماكنهم.

 

رافق المحافظ خلال الجولة محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد سيد رئيس مدينة سمالوط .

 

شملت جولة المحافظ تفقد لجان مدارس، الريفية الابتدائية، ومدرسة سمالوط الثانوية بنات الجديدة.

 

وجه المحافظ، باتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، حيث اطمأن خلال جولته على جاهزية المدارس، وتجهيز الفصول، وأعمال النظافة، والتعقيم، لاستقبال الطلاب البالغ عددهم 36 ألف و143طالب وطالبة، موزعين على 133 لجنة للثانوية العامة على مستوى المحافظة.

 

وشدد المحافظ على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال وضع بوابات تعقيم وأجهزة قياس الحرارة، حيث تم توفير 143 بوابة تعقيم مزدوجة المدخل، للحفاظ على سلامة الطلاب ، مع التأكد من التزام الطلاب بارتداء الكمامة الواقية، موجها الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم، والمتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتطهير ورفع الإشغالات خارج المدارس التي بها لجان للثانوية العامة.

 

واعلن المحافظ، عن البدء في تفعيل غرفة إدارة الازمات، لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة مشدداً على استمرار اعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج لجان الثانوية العامه.

 

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