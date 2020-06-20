اليوم السابع
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محافظ المنوفية يصدر توجيهاُ بمنع أية تجمعات للمواطنين خارج مقار اللجان

السبت، 20 يونيو 2020 01:40 م
محافظ المنوفية يصدر توجيهاُ بمنع أية تجمعات للمواطنين خارج مقار اللجان اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمود شاكر

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أصدر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية توجيهاً عاماً لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بشأن منع وجود أية تجمعات للمواطنين أو أهالى الطلاب خارج مقار لجان أداء إمتحانات شهادة الثانوية العامة بدائرة المحافظة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وكافة الجهات المعنية .

وشدد محافظ المنوفية على توفير جو آمن وهادىء في محيط تلك المقار وتحقيق أعلى درجات الأمان لأبنائنا الطلاب للوصول بهم إلى بر الأمان خلال تلك المرحلة وإتخاذ الإجراءات القانونية فور حدوث أية مخالفات أو تجاوزات .

يأتى هذا في إطار توجيهات محافظ المنوفية بالحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا والحد من إنتشار العدوى وضرورة إنتظام سير عملية إمتحانات الشهادة الثانوية .

كما شدد محافظ المنوفية على رفع تجمعات القمامة بالمناطق المحيطة بالمدارس وإنتظام عمليات التطهير والتعقيم بالمدارس قبل وبعد أداء الإمتحانات والتأكيد على الإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية حفاظاً على سلامة الطلاب.  

 


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