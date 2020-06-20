اليوم السابع
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محافظ القليوبية: توزيع 6100 كرتونة سلع غذائية على الأسر الأكثر احتياجا

السبت، 20 يونيو 2020 05:45 م
محافظ القليوبية: توزيع 6100 كرتونة سلع غذائية على الأسر الأكثر احتياجا محافظ القليوبية
القليوبية نيفين طه

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صرح عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة وخاصة المتضررين من تداعيات فيروس كورونا المستجد بتوفير الدعم والمساندة لهم، تم تسليم 6 آلاف و 100 كرتونة  للمستحقين.

ورافق المحافظ كل من الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ ومجدى حسين وكيل وزارة التضامن الإجتماعي والمهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها.

وكلف المحافظ رؤساء المدن والمراكز والأحياء باستلام الكراتين وتوزيعها والتأكد من توزيعها علي المستحقين من الفئات المستهدفة من الأسر الأكثر احتياجا والعمالة الغير منتظمة بمختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة.

ووجه المحافظ الشكر لوزارة التضامن الإجتماعي و لمؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال على دعمهم المستمر للأسر الأولى بالرعاية والمتضررين من فيروس كورونا ، مشددا على توفير كل سبل الدعم لتوصيل المساعدات لمستحقيها بالتنسيق مع التضامن الاجتماعى وكافة الوحدات المحلية.

يأتى ذلك عقب تفقد المحافظ، اليوم  المحطة الوسيطة لجمع القمامة بمنطقة القطاوي بحي شرق شبرا الخيمة وتفقد المحطة الوسيطة لجمع القمامة عند كوبري المنصورة بمدينة بنها ولذلك للوقوف علي أعمال تشغيل المحطتين واستيعابهما لكميات القمامة المتولدة من مدينتي شبرا الخيمة وبنها يرافقه الدكتور سمير حماد نائب المحافظ والدكتورعواد احمد على السكرتير العام والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة والمهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها

وخلال جولة المحافظ اليوم شدد  علي ضرورة إزالة تراكمات القمامة بالمحطتين وعدم تركها لليوم التالي وزيادة عدد السيارات التي تنقل القمامة الي المدفن الصحي بالعبور ومتابعه العمالة والسائقين العاملين بالمحطة وتحفيز المتميزين ومعاقبة المقصرين لانتظام العمل.

وأضاف المحافظ انه لا بد ان تنعكس تلك المحطات علي مستوي النظافة بالشوارع حيث تعمل تلك المحطات علي تجميع القمامة من الشوارع اولا باول مشددا علي ضرورة ازالة التراكمات من نقاط التجميع علي مدار 24 ساعة .

وعلي هامش الجولة تفقد المحافظ اليوم أعمال استكمال الطرق الجاري رصفه المؤدي الي المحطة الوسيطة بمنطقة القطاوي والتي تبدأ من نزلة الدائري بهتيم بتكلفة 8 مليون جنيه وبطول 4 كم.

 

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