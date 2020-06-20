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محافظ الشرقية: الصوامع والشون تستقبل 661 ألفا و13 طن قمح حتى الآن

السبت، 20 يونيو 2020 02:45 م
محافظ الشرقية: الصوامع والشون تستقبل 661 ألفا و13 طن قمح حتى الآن توريد قمح - أرشيفية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن إجمالى ما تم توريده من الأقماح  للصوامع والشون المطورة بنطاق المحافظة بلغ (661013) طنا و(601) كيلو قمح، لافتاً إلى أن توريد اليوم من الأقماح بلغ (130) طنا و(394) كيلو قمح، وبلغ توريد القمح من بداية الموسم حتى الأمس (660883) طن و(207) كيلو.

ناشد محافظ الشرقية بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام، والتيسير على المزارعين ، وتذليل كافة العقبات التى تعوق عمليات التوريد والالتزام باتباع  كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لعدم التكدس أمام مواقع التسليم لمنع انتشار فيروس كورونا، خلال استلام القمح من المزارعين.

وفى ذات السياق، اطمأن محافظ الشرقية من المهندس أسعد موسى وكيل وزارة الإسكان عن معدلات الأداء ونسب تنفيذ مشروعات الاسكان الجارية بمركز ومدينة الحسينية والتى تشمل تنفيذ أعمال إنشاء مجمع خدمات الحسينيه بتكلفة 9 ملايين و 200 ألف جنيه لخدمة أهالى المدينة، وكذلك إنشاء مبنى الوحدة البيطرية بقرية الناصرية  بتكلفة 700 ألف جنيه، لتقديم أفضل الخدمات البيطرية والحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها ولتحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأداء بما يعود بالنفع على منظومه الخدمات البيطرية بالمحافظة.

أكد محافظ الشرقية، أن الدولة جادة فى تنفيذ المشروعات الخدميه والتنموية التى تعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة، مشيراً إلى أنه على تواصل دائم مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى المديريات الخدمية لمتابعه نسب تنفيذ المشروعات الجارية وإلزام الشركات المسند لها تنفيذ المشروعات سرعة الإنتهاء منها طبقاً للجدول الزمنى المحدد مع مراعاة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد أثناء تنفيذ الأعمال.

ومن جانبه، أوضح المهندس أسعد موسى وكيل وزارة الإسكان أن مجمع خدمات الحسينيه والمُقام على مساحة 507 أمتار بتكلفة 9 ملايين و200 ألف جنيه والمكون من 6 طوابق يضم مكتب ( تموين - بريد - تضامن اجتماعى - تأمينات اجتماعيه - تأمينات على السيارات) وذلك لتوفير الوقت والجهد وتقديم افضل الخدمات لاهالى المدينة، مشددا على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال ودخول المجمع الخدمة الفعلية، مشيراً إلى أنه جارى الانتهاء من  التشطيبات النهائية للمجمع .

وأضاف وكيل وزاره الإسكان أنه جارى الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء مبنى الوحدة البيطرية بقرية الناصرية بتكلفه 700 ألف جنيه، مؤكدا أن العمل يسير على قدم وساق للانتهاء من جميع الاعمال ودخول المبنى الخدمة الفعلية طبقا للخطة الزمنية المحددة.

 

 

 

 


محافظة الشرقيه

اخبار مصر

مركز ومدينه فاقوس

توريد قمح

شون وصوامع

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