محافظ الدقهلية يقرر إغلاق 12 منشأة طبية مخالفة ومعمل مخللات لعدم وجود ترخيص

الدقهلية شريف الديب

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إغلاق12 منشأة طبية وصحية مخالفة، لعدم وجود ترخيص لممارسة النشاط ومخالفة القانون.

وأشار مختار إلى أن المنشآت المخالفة تمثل خطورة على صحة المواطنين وتؤثر سلبا على مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم، وشدد على عدم السماح للمنشآت الطبية والصحية بالعمل إلا بعد استيفاء كافة الإشتراطات التى حددها القانون لضمان جودة الخدمة الطبية التى تقدمها .

وأكد محافظ الدقهلية أهمية استمرار الحملات التى تقوم بها إدارتي العلاج الحر والتفتيش الصيدلي ومختلف الإدارات،للتأكد من التزام المنشآت الطبية على مستوى المحافظة بالاشتراطات التى حددها القانون.

ومن جهته قال الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن هذه المنشآت تشمل مركز للعلاج الطبيعي،3 معامل تحاليل،2 عيادة أسنان ،وعيادة عظام ،وجلدية ،وعيادة جراحة عامة ،وعيادة صدر ،وعيادة طب أورام ،وعيادة نسا وتوليد،بمدينتي شربين وبلقاس.

كما قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية غلق معمل لتصنيع وبيع مخللات بمدينة دكرنس لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم وضبط 6 طن غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بدكرنس.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار وتكثيف حملات الرقابة على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة مدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية والتزام البائعين بالشروط القانونية والصحية للتداول.

ومن جانبه أكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة ان المضبوطات تشمل 50 برميل مخللات مشكلة باجمالي وزن 6 طن ،وتم سحب عينات وارسالها للمعمل للتحليل،وتحرير محضري جنح صحية للمدير المسئول لوجود نقص في الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادة صحية واتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الاداري لعدم وجود ترخيص وايقاف التشغيل لوجود خطر داهم.