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محافظ الدقهلية لـ"المدارس الخاصة": ممنوع جمع تبرعات مالية

السبت، 20 يونيو 2020 04:18 م
محافظ الدقهلية لـ"المدارس الخاصة": ممنوع جمع تبرعات مالية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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شدد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على جميع مديرى المدارس بالمنع القاطع للحصول على أى تبرعات مالية قائلا "ليس من المسموح جمع تبرعات نقدية من أولياء الأمور تحت أى مبرر ولاى سبب"، وكلف مختار بقيام كل مدرسة بتعليق لوحة واضحة يكتب عليها "نحن لا نقبل اى تبرعات نقدية".

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم مع مديرى المدارس الخاصة بحضور المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم.

وكلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة التربية والتعليم بعرض تقرير تفصيلى عن أسباب تأخير صرف السلفة النقدية لبعض المدارس من الإدارات التعليمية الأمر الذى يعوق تنفيذ بعض الخدمات فى تلك المدارس، وذلك استجابة لشكوى عدد من مديرى المدارس.

وجدد محافظ الدقهلية تأكيده بالقول "جئنا جميعا لتقديم وتوفير الخدمات للمواطنين والعمل على تيسير إجراءات تنفيذها بما لا يتعارض مع القانون ولا يتجاوز الإجراءات الصحيحة ودون محاباة لأحد.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة متابعة المخاطبات بين الجهات المختلفة لسرعة تنفيذ مطالب المواطنين ،ووجه الشكر للقائمين على العملية التعليمية ،مشيرا إلى تميز أهالى الدقهلية فى المشاركة المجتمعية فى كافة القطاعات والمجالات.

وأكد محافظ الدقهلية على أن جميع التأشيرات الصادرة منه لمديرى المدارس باتخاذ اللازم لقبول بعض الطلاب فى إطار نسبة 10% تشمل الأكبر سنا من بين المتقدمين ودون تمييز بين أصحاب الطلبات لمنع المحاباة والوساطة.

 

 


الدقهلية

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تعليم الدقهلية

المدارس الخاصة بالدقهلية

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