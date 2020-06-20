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محافظ الجيزة يزور رضيع مشتبه فى إصابته بكورونا بمستشفى أم المصريين.. صور

السبت، 20 يونيو 2020 02:47 م
محافظ الجيزة يزور رضيع مشتبه فى إصابته بكورونا بمستشفى أم المصريين.. صور محافظ الجيزة يزور رضيع مشتبه فى إصابته بكورونا بمستشفى ام المصريين
كتب سيد الخلفاوى

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أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، زيارة لطفل رضيع مشتبه في إصابته بكورونا للاطمئنان علي حالته الصحية بمستشفى أم المصريين، وذلك خلال زيارته التفقدية للمستشفى التى اجراها للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها مع متابعة إجراءات استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين

 

وأكد محافظ الجيزة أنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية مشددة ضد أي مسئول يتقاعس عن أداء عمله وواجبه بشأن تقديم الرعاية الطبية للمواطنين

حرص المحافظ على تفقد غرف العزل والاستقبال والفحص والطوارئ وغرف العزل للأطفال من المشتبه بهم أو مصابى فيروس كورونا والتى تم تجهيزها على أعلى مستوى وتوافر الأسرة بها للتعامل مع أى حالات مرضية طارئة من الاطفال

 

كما حرص راشد على تفقد غرف عزل الأطقم الطبية التى أصيبت بفيروس كورونا بمستشفى أم المصريين لتقديم كافه أوجه الدعم لهم والاطمئنان على سلامتهم حيث ثمن راشد مجهودات الأطقم الطبية وتضحياتهم فى سبيل سلامة المواطنين مشيراً أن مستشفى أم المصريين فقط قد شهدت إصابة 24 فرد من الاطقم الطبية والتمريض وهو ما يعكس حجم المجهودات التى تنفذ على الارض وقد من الله عليهم جميعاً بالشفاء عدا حالتين فقط

 

كما تفقد محافظ الجيزة العيادات المتنقلة والوحدة الصحية بالعمرانية للتأكد من جاهزية الوحدة لاستقبال المرضى وصرف الأدوية لذوى الأمراض المزمنة والتى ستقدم خدماتها اعتبارا من اليوم السبت بعدد 8 مواقع بالجيزة بناء على ما تم التوافق عليه مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة التى انتهت قراراتهم أو إصدار قرارات جديدة وذلك بغرض إتاحة الخدمات الصحية بأماكن قريبة من إقامتهم

 

وقد حرص المحافظ على التأكد من توافر المخزون الدوائى اللازم مشدداً أن المرحلة الحالية تستلزم مضاعفة المجهودات وإلغاء أى إجازات لتقديم الرعاية الطبية الكاملة للمرضي

ويذكر أن أماكن تواجد القوافل غداً هى وحدة رعاية الطفل بمدينة العمال بإمبابة ، ومركز شباب زنين ببولاق الدكرور ، جزيرة محمد بالوراق ، والادارة الصحية بأوسيم ، والإخصاص بالصف ، والادارة الصحية بالعمرانية، ومركز طب الاسرة المستقبل باكتوبر، ونكلا بمنشأة القناطر

 

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فيروس كورونا

ام المصريين

اخبار مصر

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