محافظ البحيرة: موافقه وزير الزراعة على استكمال كوبرى أبو حمص العلوى

البحيرة – ناصر جوده

أعلن اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة عن موافقة السيد القصير - وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى على نزع ملكية مساحة 2 فدان و22 قيراط و9 سهم لاستكمال إنشاء كوبرى أبو حص العلوى أعلى مزلقان السكة الحديد الواقعة بأحواض متيمر نم 2، صهيب والغراقة نم 2 الجمعية " بناحية الجرادات - مركز ابو حمص .

وذلك استجابة لطلب المحافظة بالموافقة على اقامة المشروع وبناءا على طلب الهيئة العامة للطرق والكبارى بنزع ملكية تلك المساحات لاستكمال انشاء الكوبرى وطبقا للمسار المحدد للطريق بمعرفة الجهات المختصة وعلى کشوف نزع الملكية المرفقة وبعد انهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة بمعرفة محافظة البحيرة مع موافقة الجهه صاحبة الولايه حفاظأ على المال العام وتعويض المضارين التعويض المناسب قانونا.

المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناه من الحظر الوارد بقانون الزراعه رقم 53 لسنة 1966م المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 وينطبق بشأنها الشروط الوارده بالقرار الوزارى رقم 615 لسنة 2019م .

من الجدير بالذكر ان كوبرى مزلقان ابو حمص الجديد على الطريق الزراعى السريع يمتد بطول 1270 متر حتى داخل المدينة أعلى السكة الحديد وسيشتمل الكوبرى على 8 نزلات لربط المدينة والطريق الزراعى وبعرض 24 متر وبتكلفة إجمالية 200 مليون جنية مناصفة بين المحافظة ووزارة النقل .

و أكد اللواء المحافظ على أهمية الكوبرى فى إحداث نقلة حضارية لمدينة أبو حمص وحل مشاكل المزلقان التى استمرت على مدار سنوات مما تسببت فى معاناه المواطنين نظراً لوجود مدخل وحيد للمدينة على الطريق الزراعى يفصله محطة ومزلقان القطار .