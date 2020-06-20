اليوم السابع
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محافظ البحيرة: تنفيذ 17 قرار إزالة لتعديات على الترع والمصارف.. صور

السبت، 20 يونيو 2020 01:46 م
محافظ البحيرة: تنفيذ 17 قرار إزالة لتعديات على الترع والمصارف.. صور جانب من الإزالة
البحيرة – ناصر جوده

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شدد اللواء هشام آمنة ـ محافظ البحيرة على استمرار المتابعة اليومية لحالة المصارف و المجاري المائية بنطاق المحافظة من حيث حالة التطهيرات ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث وكذا إزالة كافة أشكال التعديات لاحكام سيطرة أجهزة الدولة على المجارى المائية ومنافعها، و تم تنفيذ 17 قرار إزالة منها 9 على الرياح البحيرى بمسطح 665 م2 بهندسة رى الخطاطبة بالإدارة العامة لرى غرب البحيرة.

كما تم تنفيذ 4 قرارات إزالة مبانى خرسانيه على ترعة محلة كيل بهندسه رى أبو حمص وكذا تنفيذ إزالات لحالات تعدى على ترعة ساحل مرقص بهندسة رى الرحمانية كما تم إزالة سملات وأعمدة على مصرف دمنهور بهندسة صرف دمنهور بالإدارة العامة لصرف جنوب شرق البحيرة بالتنسيق مع الوحدات المحلية وقوات الشرطة .

وفى سياق متصل صرح المهندس عامر شكرى - مدير مديرية الرى بالبحيرة بأنه تمت متابعة أعمال تنفيذ أعمال بناء دبش بالمونه علي مجمع رقم 5 عمليه صيانة مجمعات شبكه الصرف المغطى بمنطقه الينسون بهندسة صرف أو المطامير وصب خوازيق كوبرى كيلو 1.100على مصرف إمتداد سيدى عيسى ضمن عملية احلال وتجديد كبارى دائرة الإدارة العامة لصرف جنوب شرق البحيرة هندسه صرف كوم حماده، تطهير وتجريف ترعة الرزافه من الفم حتى النهايه بهندسة رى كوم حماده، الانتهاء من تطهير ونزع حشائش الرياح البحيرى بزمام رى إيتاى البارود بالإدارة العامة لرى غرب البحيرة.

 

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محافظه البحيره

أخبار مصرية

ازاله تعديات

مصرف

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