محافظ البحيرة: انهاء كافة الإجراءات الخاصة بماراثون الثانوية العامة

البحيرة – ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانويه العامة المقرر انطلاقها اعتبارا من غدا الأحد يؤدى خلالها 30 ألف و876 طالب وطالبة أولى الامتحانات فى مادة اللغة العربية للشعبة العامة بعدد 120 لجنه على مستوى المحافظة مزودة جميعها ببوابات تعقيم وتطهير ذاتي بواقع 2 بوابة بكل لجنة بالإضافة الى تواجد كاشفات لدرجات الحرارة وكمامات معقمة ومواد تطهير لتوزيعها على الطلاب .

وأشار إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب بما يضمن انتظام سير الامتحانات والمناخ الملائم لأداء الامتحانات ، والتأكيد على ارتداء الطلاب والعاملين والملاحظين باللجان للكمامات واتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب.

مع وجود وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان والالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم بدخول الطلاب للجان عبر بوابات التعقيم بطابور متباعد اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحاً وتوزع الكمامات عليهم وإجراء المسح الحراري واتخاذ أقصى درجات الحمايه وكافه الاجراءات الاحترازيه والوقائية للحفاظ على ابنائنا الطلاب.

واكد انه تم التنسيق مع الوحدات المحلية والأمن لرفع أي اشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين مناشدا أولياء الأمور بعدم التواجد او التكدس بمحيط اللجان مع تكثيف أعمال النظافة وحملات التعقيم بجوار المدارس التى سيتم عقد لجان امتحانات بها وبالشوارع المؤدية إليها، مع المتابعة المستمرة وتشكيل غرفة عمليات مركزية والتواصل المستمر على مدار الساعة لحل اى مشكلة تطرأ على الفور.

ويتقدم المحافظ بخالص الامنيات لأبنائنا الطلاب بالنجاح والتوفيق مؤكدا على قيام جميع الاجهزة التنفيذية بالتنسيق مع التربية والتعليم باتخاذ كافة الاجراءات وتوفير اعلى درجات الحماية لأبنائنا الطلاب والمناخ المناسب لاداء الطلاب بسهولة ويسر مع توفير كافة وسائل الامان والهدوء والسلامة لهم والمناخ الملائم لأداء الامتحانات.