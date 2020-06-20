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محافظ البحر الأحمر: لجنة لإعادة التفتيش على فندق سياحى بالغردقة بعد إلغاء قرار غلقه

السبت، 20 يونيو 2020 12:09 ص
محافظ البحر الأحمر: لجنة لإعادة التفتيش على فندق سياحى بالغردقة بعد إلغاء قرار غلقه اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، مساء اليوم الجمعة، أن سيتم تشكيل لجنة من قبل وزارة السياحة والصحة والمحافظة، وذلك لإعادة التفتيش والتأكد من إلتزام إدارة إحدى الفنادق  بكافة الإجراءات الإحترازية التى اقرتها وزارة السياحة وذلك عقب الغاء وزير السياحة قراره بغلقه حفاظا على حقوق العاملين به .

واكد محافظ البحر الأحمر أن بالتنسيق مع وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، وبناء على طلب المحافظ بمنح احد فنادق الغردقة فرصة  حفاظاً على مصدر رزق العاملين وأسرهم الغى وزير السياحة قرار غلق فندق سياحى الذى اقام حفلا للمزلائه بالمخالفة للضوابط والاجراءات والضوابط .

واوضح المحافظ فى بيان له أن ذلك فضلاً عن التعهد بعدم وجود أى تجاوزات للضوابط الموضوعة من قبل اللجنة المشكلة، وفى ضوء ذلك يهيب المحافظ أنه فى حالة وجود أى تجاوزات عن الضوابط الموضوعة سيتم اتخاذ إجراءات عنيفة ولن يتم التراجع عنها، ولن تمثل مناشدات العاملين بهذه الفنادق أى ضغوط، على القرارات المتخذة.

كان قرر الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، إلغاء إغلاق أحد فنادق السياحية شمال الغردقة، الذى شهد تنظيم حفلا لنزلائه بالمخالفة للضوابط والاشتراطات المقررة لاستقبال السياح. وأكد وزير السياحة فى تصريحات صحفية له، أن ذلك جاء حفاظا على حقوق العمالة بالفندق، وعدم تسريحهم مع أخذ تعهد من إدارة الفندق بعدم تكرار الواقعة، والحفاظ على العمالة.

أكد الدكتور خالد عنانى، وزير السياحة والآثار، خلال تفقده الإجراءات الاحترازية بالغردقة، أن أى فندق سياحى سيسرح العمالة سيتم إصدار قرار بغلقه على الفور بشرط يكون هناك مستندات واضحة من العمالة بفصلهم من الفندق.

 

 

 


البحر الاحمر

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محافظ البحر الاحمر

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