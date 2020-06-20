اليوم السابع
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محافظ الإسكندرية يحاكي الإجراءات الاحترازية في للجان الثانوية العامة..فيديو

السبت، 20 يونيو 2020 11:48 ص
محافظ الإسكندرية يحاكي الإجراءات الاحترازية في للجان الثانوية العامة..فيديو لجان الثانوية العامة
الإسكندرية جاكلين منير

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قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بجولة تفقدية في لجان الثانوية العامة للتأكد من جاهزية اللجان، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها اليوم، إلى أن المحافظ قد قام بإجراء محاكاة للإجراءات الاحترازية التى يقوم بها الطالب قبل دخوله الى اللجنة ، وذلك بحضور يوسف الديب وكيل وزارة التربية و التعليم بالإسكندرية ، و الذى قام بشرح كل خطوة بداية من البوابة الخارجية و حتى باب اللجنة .

 

وأشار يوسف الديب أن الطالب يمرة بعدة مراحل بداية من المرور على بوابة التعقيم ،ثم قياس درجة الحرارة و فى حالة إزدياد الحرارة عن 37 يتم التعامل مع الطالب من خلال الطبيب المتواجد بكل لجنة ، و فى تلك الحالة يحدد الطبيب ما اذا كان الطالب سيؤدى الامتحان بشكل طبيعى أو فى لجنة منفردة حسب حالتة الصحية ،أو عزلة بأحد مستشفيات العزل و فى تلك الحالة لا يضر الطالب و سيؤدى إمتحان المادة بالدور الثانى بالدرجة الفعلية .

وشدد وكيل وزارة التربية و التعليم على عدم الانسياق وراء الشائعات على "الفيس بوك" مؤكدا على إستخدام مواد التعقيم وفق المعايير القياسية ، وسيتم إستخدام مادة تعقيم و ليس كلور ،ثم يتم توزيع كمامة و قفاز و جل تعقيم على كل طالب قبل دخول اللجنة .

 

وقد أصدر محافظ الاسكندرية تعليمات مشددة إلي  يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة على ضرورة إنهاء كافة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 - 2020 والتي تنطلق في 21 من يونيو الجاري، وذلك بالتنسيق مع الأمن العام ومديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي لتوفير بيئة امتحانية آمنة لأبنائنا الطلاب.

 

وأكد "الشريف"  ، على ضرورة الإلتزام التام بالتعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم بشأن إلتزام المعلمين والطلاب بالقواعد واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات في هذه الظروف الاستثنائية وجائحة كورونا التي تمر بها البلاد، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والملاحظين داخل اللجان. مشددا علي ضرورة ارتداء الكمامات وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي حرصا على حياة أبنائنا الطلاب و المعلمين.

 

وفي سياق متصل؛ أشار  يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم أن عدد المتقدمين لأداء الإمتحان بالإسكندرية بلغ ( 47180 ) طالبًـا وطالبة بجميع الشُّعب يؤدون امتحاناتهم أمام 146 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية الثماني .

 وأكد "الديب" أن لجان قبول الاعتذارات عن أعمال الامتحانات تبدأ عملها يوم الأحد المقبل الرابع عشر من يونيو الجاري وفق الضوابط والتعليمات الصادرة من الوزارة في الشأن،  كما تم تجهيز إحدى وثلاثين استراحة للجان السير  وأعمال التقدير بواقع ( 22 ) استراحة للرجال وتسع استراحات للسيدات على أفضل نحو ممكن بمايليق بزملائنا رؤساء اللجان والمراقبين والمعلمين وتم توفير مبردات المياه والثلاجات والمراوح الهوائية والتليفزيونات والفُرُش اللازمة للإقامة.

 

 

 


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