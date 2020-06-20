محافظ أسيوط: حملات مكثفة لتطهير لجان الثانوية العامة ورفع الاشغالات

أسيوط ضحا صالح

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار حملات تطهير لجان الثانوية العامة والبالغ عددها 94 لجنة وجميع الشوارع والميادين بمختلف القرى والمراكز فضلا عن حملات النظافة ورفع الاشغالات بمشاركة معدات وحدة الانقاذ السريع بالمحافظة.

وذلك ضمن حملات المحافظة المكثفة لنظافة وتطهير الشوارع والميادين والمنشآت الخدمية والحكومية والغير حكومية والمرافق العامة بالمحافظة حرصاً على سلامة العاملين بها والمترددين عليها ضمن سلسلة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد " كوفيد - 19" وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء و وزارة التنمية المحلية .

و ترأس محافظ أسيوط عدة حملات للمرور على لجان الثانوية العامة للتأكد من انتهاء جميع الاستعدادات واعمال التطهير والنظافة قبل بدء الامتحانات كما ترأس محمد بشير رئيس حى غرب حملة مكبرة لرفع الاشغالات من شوارع وميادين الحى ورفع الاعلانات الغير مرخصة من على الاعمدة وتركيب كشافات انارة جديدة للحفاظ على المظهر الجمالى ضمن مبادرة المحافظ " لا تشوها " كما ترأس محمد حسن رئيس مركز ومدينة البدارى واسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وجاد الله مشرف رئيس مركز ومدينة الغنايم وهويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية عدة حملات لتطهير لجان الثانوية العامة والشوارع الميادين المحيطة بها كما ترأس حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا اليوم حملة لتطهير لجان الثانوية العامة استعدادا للامتحانات المقرر عقدها غدا الاحد كما شارك ايمن محروس رئيس حى شرق اسيوط فى حملة مكبرة للنظافة والتطهير بمشاركة خالد مصطفى مدير وحدة الانقاذ السريع بالمحافظة ومعدات الوحدة وسيارات الكنس الالى ومعدات شفط الاتربة من الشوارع والميادين .

كان محافظ أسيوط قد اصدر تعليماته لرؤساء المراكز والاحياء بمواصلة اعمال النظافة ورفع كافة المخلفات وتوزيع صناديق القمامة بالميادين والشوارع بصفة يومية واستمرار اعمال تطهير لجان الثانوية العامة من الداخل والخارج فضلاً عن الاستعانة بسيارات الكنس الالى وسيارات كنس وشفط الاتربة من الشوارع والتى تم تدعيم منظومة النظافة بها بالمراكز والاحياء مشيرا الى ضرورة استغلال وقت الحظر بالفترة المسائية لاستهداف كافة المنشأت والمصالح الحكومية والخاصة والدينية والاحياء والمراكز والمدن والمديريات بصفة يومية والالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية بجميع مواقع العمل والاهتمام بأعمال النظافة فضلاً عن تطهير كافة الشوارع والميادين وجميع الاماكن التى يتردد عليها المواطنين من مواقف ومكاتب بريد وبمشاركة وتكاتف كافة الجهات لانجاز التكليفات والمهام بدقة واتقان لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والتنبيه على جميع العاملين بالمستشفيات وجميع القطاعات والشركات بإتباع إجراءات التطهير والوقاية بصفة مستمرة بالاضافة الى تكثيف برامج التوعية و نشر الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار فى توزيعها على جميع الجهات وحث المواطنين على ارتداء الكمامات والبعد عن التجمعات .

كما أعلن محافظ أسيوط عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالاضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.



تطهير لجان الثانوية العامة وحملات نظافة بالمراكز



تطهير لجان الثانوية العامة وحملات نظافة بالمراكز



تطهير لجان الثانوية العامة وحملات نظافة بالمراكز