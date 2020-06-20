محافظ أسيوط : توفير 400 سرير بـ 4 مستشفيات لاستقبال حالات كورونا

أسيوط ضحا صالح

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن اتخاذ عدة إجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالتنسيق مع مديرية الصحة وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة منها توفير وحدة للغسيل الكلوى لمرضى كورونا بمستشفى حميات أسيوط ووحدة للولادة بمستشفى الايمان العام.

كما أعلن عن توفير 400 سرير لاستقبال حالات الاشتباه والاصابة بفيروس كورونا المستجد بأقسام مستشفيات " أسيوط العام والايمان العام والصدر والحميات " بالاضافة إلى 14 مستشفى مركزى وعام بالمراكز لاستقبال جميع الحالات والتعامل معها بالاضافة إلى تجهيز اسرة العناية المتوسطة والمركزة بجميع المستشفيات لاستقبال الحالات الحرجة وتوفير الاطقم الطبية وصرف الأدوية لبعض حالات العزل المنزلى بالتنسيق مع الإدارات الصحية بالمراكز والأحياء.

كما تم نقل بعض الحالات التى تعانى من مضاعفات صحية بواسطة سيارات مرفق الإسعاف المجهزة إلى المستشفيات وفقًا للتنسيق مع إدارة الطوارئ بمديرية الصحة وذلك ضمن خطة المحافظة وسلسلة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وأشار الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط إلى انه تم تجهيز وحدة للغسيل الكلوى لمرضى الكورونا داخل مستشفى حميات أسيوط فضلا عن تجهيز وحدة للولادة بمستشفى الايمان العام بمدينة أسيوط لاستقبال السيدات الحوامل من المصابات بفيروس كورونا وتقديم الخدمات الصحية والاستشارات لهم حتى مرحلة ما بعد الولادة وصرف الادوية اللازمة لهم، مشيرا إلى التنسيق مع اللجنة الدائمة لإدارة أزمة كورونا والتى تم تشكيلها بالمحافظة للتعامل مع جميع الشكاوى الواردة على الخطوط الساخنة التى تم الاعلان عنها للتعامل الفورى مع الشكاوى والتدخل السريع بنقل حالات مرضية إلى المستشفيات وتوفير أسرة عناية لها وعمل التحاليل الطبية والفحوصات لبعضها وتوجيه بعض حالات الاشتباه بفيروس كورونا إلى المستشفيات المركزية والعامة فضلا عن متابعة جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واستقبال جميع الحالات المشتبه اصابتها بفيروس كورونا المستجد " كوفيد -19 " والتعامل مع الحالات الايجابية وفقا لبروتوكولات وزارة الصحة.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين تجنب النزول والبقاء فى المنازل قدر الامكان ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظاً على حياتهم وتجنباً لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشيرًا إلى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهى رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائى بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالاضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين او من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقى أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقى الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر".